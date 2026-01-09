Haberler

Vali Recep Soytürk, Şehit Ayşe Aykaç'ın Kızı Burcu Zengin'i Ziyaret Etti

Vali Recep Soytürk, Şehit Ayşe Aykaç'ın Kızı Burcu Zengin'i Ziyaret Etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında şehit olan Ayşe Aykaç'ın kızı Burcu Zengin'i ziyaret ederek, şehitlerin emanetine sahip çıkmanın önemini vurguladı. Ziyarette aileyle sohbet eden Soytürk, şehitlere dua edilmesi ve Kur'an okunması ile anma etkinlikleri gerçekleştirdi.

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Boğaziçi Köprüsü'nde Şehit olan Ayşe Aykaç'ın kızı Burcu Zengin'i ziyaret ederek Şehidimizin emanetine sahip çıkmanın önemini vurguladı.

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, 15 Temmuz 2016'da yaşanan FETÖ'nün hain darbe girişimi sırasında o dönemki adıyla Boğaziçi Köprüsü'nde Şehit olan Ayşe Aykaç'ın kızı Burcu Zengin'i ziyaret etti. Ziyarette Şehit kızının hal ve hatırını soran Vali Soytürk, bir süre sohbet ederek aileyle yakından ilgilendi.

Vali Soytürk, Şehit Ayşe Aykaç hakkında ailesiyle görüşerek Şehidimizi ve 15 Temmuz gecesi vatan uğruna canlarını feda eden tüm Şehitleri hayırla yad etti. Ziyaret kapsamında Kur'an-ı Kerim okunurken, şehitler için dua edildi.

Ziyaret sırasında konuşan Vali Soytürk, "Vatanımız uğruna hayatını feda eden Şehitlerimize ve Gazilik onuruna erişen vatandaşlarımıza minnet ve şükran borçluyuz. Onlar sayesinde Millet Meclisimiz ve kurumlarımız ele geçirilemedi, milli irade gasp edilemedi ve istiklalimize, istikbalimize pranga vurulamadı" ifadelerini kullandı.

Vali Soytürk'e ziyaret sırasında Çorlu Kaymakamı Niyazi Erten de eşlik etti. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
En düşük emekli aylığı 20 bin TL oluyor

En düşük emekli aylığı için rakam kesinleşti
Halep'teki operasyonlar sonrası YPG'lilerin tahliyesi başladı

YPG Halep'ten atılıyor! Sınırdan ilk görüntüler geldi
250'den fazla şubesi var! Konkordato ilan eden döner zinciri hakkında yeni gelişme

Konkordato ilan eden dev döner zinciriyle ilgili yeni gelişme
Arda oyuna girince derbide kıyamet koptu: Florentino seni kovacak

Arda oyuna girince derbide kıyamet koptu: Florentino seni kovacak
Vekilin üstüne el yapımı patlayıcı fırlattılar! Korkunç saldırı kamerada

Vekile el yapımı patlayıcı fırlattılar! Dehşet anları kamerada
Öğrencilerine evinde temizlik yaptıran öğretmene insan ticaretinden gözaltı

Türkiye'nin konuştuğu öğretmen gözaltında! Suçlama hayli vahim
Dünyaları verseler satmayacak! İşte Sadettin Saran'ın transferine kapıyı kapattığı isim

Dünyaları verseler satmayacak! İşte transferine kapıyı kapattığı isim
Testi pozitif çıkan fenomen Mümine Senna Yıldız hüngür hüngür ağladı

Testi pozitif çıkan fenomen hüngür hüngür ağladı