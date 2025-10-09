15 Temmuz şehidinin ailesine ziyaret

DÜZCE (İHA) – Düzce İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder ve emniyet müdür yardımcıları Düzceli şehit Ufuk Baysan'ın ailesini ziyaret ederek hasbihal ettiler.

15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit düşen Emniyet Müdürü Ufuk Baysan'ın anne ve babası yalnız bırakılmıyor. Bu çerçevede Düzce İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, emniyet müdür yardımcıları, müdürlerin eşleri ve sosyal hizmetler şube müdürlüğü ekipleri ile birlikte Şehit Ufuk Baysan'ın ailesi ziyaret edilerek sohbet edildi. - DÜZCE