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Vali Aydoğdu, 15 Temmuz Şehidi Recep Gündüz'ün Ailesini Ziyaret Etti

Vali Aydoğdu, 15 Temmuz Şehidi Recep Gündüz'ün Ailesini Ziyaret Etti
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Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde şehit Recep Gündüz'ün Tercan'daki ailesini ziyaret etti. Programa protokol üyeleri katıldı, Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi. Vali, devletin her zaman şehit ailelerinin yanında olduğunu vurguladı.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla, 15 Temmuz şehidi Recep Gündüz'ün Tercan ilçesinde yaşayan ailesini ziyaret etti.

Ziyarete, 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Murat Ataç, Tercan Kaymakamı Neslihan Kısa Duman, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile il ve ilçe protokolü katıldı.

Programda, şehit Recep Gündüz için Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı, Mevlid-i Şerif okunarak dualar edildi.

Daha sonra şehidin babası Yaşar Gündüz ve aile fertleriyle bir süre sohbet eden Vali Aydoğdu, devletin her zaman şehit ailelerinin yanında olduğunu belirtti.

Aydoğdu, "Devletimiz ve milletimiz her zaman aziz şehitlerimizin emanetleri olan kıymetli ailelerinin yanındadır. Aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin yaptıkları fedakarlıklar asla unutulmayacaktır. Vatan uğruna canını feda eden Recep Gündüz şehidimizi ve tüm aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve dualarla yad ediyoruz. Mekanları cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Ziyaret, edilen duaların ardından sona erdi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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