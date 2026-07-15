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Şehit Polis Mehmet Karacatilki 10. yılında anıldı

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ANKARA Gölbaşı'nda Özel Harekat Daire Başkanlığına 15 Temmuz darbe girişimi sırasında F-16'larla düzenlenen saldırıda şehit olan özel harekat polisi Mehmet Karacatilki, şehadetinin 10'uncu yıl dönümünde Osmaniye'deki mezarı başında anıldı.

ANKARA Gölbaşı'nda Özel Harekat Daire Başkanlığına 15 Temmuz darbe girişimi sırasında F-16'larla düzenlenen saldırıda şehit olan özel harekat polisi Mehmet Karacatilki, şehadetinin 10'uncu yıl dönümünde Osmaniye'deki mezarı başında anıldı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Ankara Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığı'na F-16'larla düzenlediği saldırıda şehit olan Mehmet Karacatilki için anma töreni düzenlendi. Törene Osmaniye Valisi Mehmet Fatih serdengeçti, Osmaniye Belediye Başkanı İbrahim Çenet, askeri erkan, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı. Şehadetinin 10'uncu yılında mezarı başında dualarla anılan Karacatilki için tören mangası saygı atışı yaptı. Karacatilki'nin annesi Nuriye, babası Hamza, eşi Halime Karacatilki, çocukları ve yakınları da şehidin ruhu için Kur'an-ı Kerim okudu.

Ayrıca kent protokolü de Osmaniye Şehitliği'ndeki şehit mezarlarını tek tek ziyaret edip, karanfil bıraktı. Şehit yakınlarıyla da yakından ilgilenen protokol üyeleri, kabirlerin başında dua etti.

Haber-kamera: İbrahim EMÜL/OSMANİYE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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