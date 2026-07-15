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Vali Aydoğdu, 15 Temmuz Şehidi Recep Gündüz'ün Kabrini Ziyaret Etti

Vali Aydoğdu, 15 Temmuz Şehidi Recep Gündüz'ün Kabrini Ziyaret Etti
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Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Tercan ilçesinde şehit Recep Gündüz'ün mezarını ziyaret etti. Kur'an-ı Kerim okunup dualar edilen programda şehitlerin emanetlerine sahip çıkılacağı vurgulandı.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla 15 Temmuz şehidi Recep Gündüz'ün Tercan ilçesindeki kabrini ziyaret etti.

Program kapsamında şehit Recep Gündüz için Kur'an-ı Kerim okundu. Ardından Vali Hamza Aydoğdu ve beraberindeki protokol üyeleri, şehidin kabrine karanfiller bırakarak dua etti.

15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit düşen Recep Gündüz, kabri başında rahmet, minnet ve dualarla anılırken, programda şehitlerin emanetlerine sahip çıkılmaya devam edileceği vurgulandı. Şehit Recep Gündüz ve tüm aziz şehitler için duaların edilmesinin ardından anma programı sona erdi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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