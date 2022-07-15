15 Temmuz şehidi Akif Altay mezarı başında anıldı

15 Temmuz 2016'da FETÖ tarafından gerçekleştirilen hain darbe girişimi sırasında Gölbaşı'nda çıkan çatışmada şehit olan polis memuru Akif Altay, Burdur'da mezarı başında anıldı.

15 Temmuz 2016'da gerçekleşen darbe girişiminin 6. yıl dönümünde, Burdur'un Çeltikçi ilçesine bağlı Güvenli köyünde yer alan şehitlikte anma töreni düzenlendi. Törende Şehit Akif Altay ve diğer şehitler için dualar edildi.

Şehit Akif Altay'ın eşi Gülsüm Altay, "Her gün gelecekmiş gibi bekliyorum, acımız hiçbir zaman dinmeyecek, Allah bu vatana böyle bir acı yaşatmasın, şehidim şehit olmadan bir saat önce 'Şehidimin bayrağını düşürmeyin yerlere' şarkısını dinliyordu. Şehidimin bayrağını Allah'ımın izni ile çocuklarım taşıyor, biri asker diğeri öğretmen oldu. Allah bu vatana bir daha bu olayı yaşatmasın, vatan sağ olsun" dedi.

Anma törenine Vali Ali Arslantaş, AK Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik, Garnizon Komutanı Albay Yavuz Çankaya, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Cumhuriyet Başsavcısı Osman Kara, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Güder, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, İl müftüsü Enver Türkmen, Sağlık müdürü Sırrı Şenbayram, Muharip Gaziler Derneği İl Temsilcisi Hasan Okyar, resmi daire amirleri katıldı. - BURDUR

İhlas Haber Ajansı / Yerel