Genç iletişimciler 15 Temmuz ruhunu manşetlere taşıdı

Basın İlan Kurumu (BİK) tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen "15 Temmuz Manşetleri Gazetecilik Atölyesi" meyvelerini verdi.

Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencilerinin hazırladığı gazete tasarımlarından seçilen 6 eser, Yakutiye Medresesi'ndeki 15 Temmuz Milli İrade Çadırı'nda sergilenmeye başlandı.

Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen atölyede geleceğin gazetecileri; deneyimli meslek büyükleri ve akademisyenlerden kriz haberciliği, haber doğrulama, medya etiği ile doğru bilgi üretimi üzerine kapsamlı eğitimler aldı. Teorik eğitimin ardından uygulamaya geçen öğrenciler, "O gece sen olsan nasıl manşet atardın?" sorusundan yola çıkarak kendi 15 Temmuz gazete birinci sayfalarını tasarladı.

Seçilen 6 eser ziyaretçilere sunuldu

Atölye çalışmalarının ardından jüri tarafından seçilen 6 özgün gazete tasarımı, Yakutiye Medresesi'nde kurulan 15 Temmuz Milli İrade Çadırı'nda vatandaşların beğenisine sunuldu. Genç iletişimcilerin habercilik perspektifini ve milli hafızayı canlı tutma amacını taşıyan sergi, ilk gününde ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.

Eserler bizleri gururlandırdı

Sergide yer alan çalışmalar hakkında bilgi veren Basın İlan Kurumu Erzurum Bölge Müdürü Ali Aktaş, 15 Temmuz'un doğru habercilik ve milli hafızanın aktarılması açısından büyük bir sorumluluk olduğunu vurguladı. Aktaş, yaptığı açıklamada şunları kaydetti: "Bu atölyeyle öğrencilerimizi hem mesleki açıdan geliştirmeyi hem de 15 Temmuz ruhunu gazetecilik perspektifiyle değerlendirmelerini sağlamayı amaçladık. Hazırlanan çalışmalar arasından seçilen 6 eserin Yakutiye Medresesi'ndeki 15 Temmuz Milli İrade Çadırı'nda sergilenmesi bizleri ayrıca gururlandırdı. Gençlerimizin ortaya koyduğu bu eserler, hem o gecenin hafızasını yaşatıyor hem de gazeteciliğin toplumsal sorumluluğunu yansıtıyor.

Protokolden yoğun katılım

Üç gün boyunca ziyarete açık kalacak olan serginin açılışına Erzurum Valisi Aydın Baruş, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Erzurum Bölge Müdürü Recep Küçükece, Basın İlan Kurumu Erzurum Bölge Müdürü Ali Aktaş ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Protokol üyeleri, öğrencilerin tasarımlarını tek tek inceleyerek genç iletişimcileri tebrik etti. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı