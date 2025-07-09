15 Temmuz Etkinlikleri İçin Hazırlık Toplantısı Yapıldı

Afyonkarahisar Sandıklı Kaymakamı Selçuk Yosunkaya başkanlığında, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü çerçevesinde yapılacak etkinliklerin ele alındığı hazırlık toplantısı gerçekleştirildi.

Kaymakamlık toplantı salonunda düzenlenen toplantıya ilgili kurum amirleri katıldı. Görüşmede, ilçe genelinde gerçekleştirilecek programların düzeni, güvenlik tedbirleri ve koordinasyon çalışmaları değerlendirildi. Kaymakam Yosunkaya, 15 Temmuz'un milli hafızadaki önemine vurgu yaparak, etkinliklerin anlamına uygun şekilde icra edilmesi gerektiğini belirtti. - AFYONKARAHİSAR