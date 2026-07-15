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15 Temmuz Anma Yürüyüşü Zincirlikuyu'dan Başladı

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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında düzenlenen anma yürüyüşü, Zincirlikuyu'dan başladı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında düzenlenen anma yürüyüşü, Zincirlikuyu'dan başladı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında düzenlenen anma yürüyüşü, Zincirlikuyu'dan başladı. Katılımcılar, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü yürüyerek geçtikten sonra program, 15 Temmuz Şehitler Anıtı önünde gerçekleştirilecek anma etkinlikleriyle sona erecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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