15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Gündüz: "İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş yerli ve milli duruşuyla öne çıkıyor"

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Gündüz: 'İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş yerli ve milli duruşuyla öne çıkıyor'
Terör gazisi 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş'ın yerli ve milli duruşuyla öne çıktığını söyledi.

Gündüz, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yaşanan acı olayın herkesin yüreğini dağladığını belirterek, "İçişleri Bakan Yardımcımız Mehmet Aktaş'ın milletin acısına ortak olan paylaşımı, sadece bir görev ifadesi değil, bu toprakların değerlerine, insanına ve vicdanına sahip çıkan bir duruşun yansımasıdır. İçişleri Bakan Yardımcımız Mehmet Aktaş, makamı temsil eden değil, milleti hisseden bir devlet adamıdır. Sessizliğin içinde bile memleket kokan, yerli ve milli bir duruşun sembolüdür. Bugün devletin sıcak elini vatandaşın omzunda hissettiren her açıklama, bu milletin birlik duygusunu diri tutuyor. Mehmet Aktaş gibi milletin yüreğiyle atan yüreklere bu ülkenin her zaman ihtiyacı var. Rabbim, bu millete bir daha böyle acılar yaşatmasın. Vatanı için gece gündüz demeden çalışan tüm güvenlik güçlerimizin, yöneticilerimizin ve gönül insanlarının da yar ve yardımcısı olsun" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
