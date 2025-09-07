15 Temmuz Derneği'nden 'Manifest' Grubuna Tepki

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği, "Manifest" isimli müzik grubunun konserde yaptığı uygunsuz hareketlere tepki gösterdi.

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri,Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, son günlerde adını sıkça duydukları "Manifest" isimli müzik grubunun sanatın özünden uzak, edep ve ahlak ölçülerini hiçe sayan bir anlayışla gündeme gelmekte olduğunu söyledi. Küçükçiftlik Park'ta verdikleri konserin sadece müzik değil; teşhircilik, hayasızlık ve toplumun değerlerine meydan okuma olarak hafızalara kazındığını belirterek, "Sanat adı altında yapılan bu sahne şovları, aslında genç nesilleri yozlaştırmaya yönelik bir gösteriden başka bir şey değildir. Bir milletin kültürü, ahlakı ve toplumsal değerleri, şarkı sözleri ya da ritimlerden daha değerlidir. Ancak Manifest'in sahne performansına bakıldığında; toplumu ifsat eden, aile yapısını zedeleyen, gençleri yanlış yönlendiren bir tablo ortaya çıkmaktadır. Türkiye'nin medeniyet değerleriyle taban tabana zıt bu anlayışa karşı sessiz kalmak mümkün değildir. Sanat, milletin ruhunu beslemeli; ahlak, edep ve zarafetle anılmalıdır. Ancak Manifest gibi gruplar, sanatın ruhunu değil, popülerliğin sahte parıltısını tercih etmektedir. Kamu kurumları ve yetkililer, bu tarz teşhirci anlayışların önüne geçmeli, toplumun huzurunu ve gençlerin geleceğini koruyacak adımları atmalıdır. Çünkü milletimizin bekası, sanat adı altında sergilenen bu yozlaşmaya teslim edilemeyecek kadar kıymetlidir" dedi. - DİYARBAKIR