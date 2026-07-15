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Kastamonu'da 15 Temmuz Şehitleri Bin 375 Hatimle Anıldı

Kastamonu'da 15 Temmuz Şehitleri Bin 375 Hatimle Anıldı
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Kastamonu'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında şehitlik ziyareti düzenlendi. Programda bin 375 hatmin duası yapılırken, Vali Meftun Dallı şehit kabirlerine karanfil bırakarak dua etti. Şehit yakınları duygusal anlar yaşadı.

Kastamonu'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde şehitler kabirleri başında anıldı. Kastamonu'da okunan bin 375 hatimin duası şehitlikte yapıldı.

Kastamonu'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü çerçevesinde çeşitli programlar düzenleniyor. Bu çerçevede ilk olarak il protokolü ve vatandaşlar tarafından Kastamonu Şehitliği ziyaret edildi. Kastamonu Valisi Meftun Dallı, il protokolü, şehit yakınları, gazilerin ve vatandaşların katıldığı programda Kur'an'ı Kerim tilaveti icra edildi. 15 Temmuz şehitleri için Kastamonu'da okunan bin 375 hatmin de duası yapıldı. Şehitlikte yapılan dualarla şehitler anıldı.

Daha sonra Vali Meftun Dallı, şehit kabirlerine karanfil bırakarak dua etti. Anma programına katılan şehit yakınları ise gözyaşlarına hakim olamadı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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