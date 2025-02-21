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15 Saat Ağaçta Mahsur Kalan Kedi, İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı

15 Saat Ağaçta Mahsur Kalan Kedi, İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı
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Sinop'ta Gelincik Mahallesi'nde bir sosyal tesisin üst kısmındaki ağaçta 15 saat kalan kedi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Olayı duyan çevre sakinleri, kurtarma operasyonunu alkışlarla izledi.

Sinop'ta 15 saat ağaçta mahsur kalan kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Sinop Gelincik Mahallesi'nde bir sosyal tesisin üst kısmındaki ormanlık alanda ağaca tırmanan kedi, saatlerce mahsur kaldı. Olayın ardından çevredeki vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi.

İhbar üzerine hızlıca olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kediyi güvenli bir şekilde ağaçtan indirmeyi başardı. Kedinin kurtarılması, çevredeki vatandaşlar tarafından alkışlarla karşılandı. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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