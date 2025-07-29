14 Yaşındaki Lösemi Hastası Arjin Hayatını Kaybetti

14 Yaşındaki Lösemi Hastası Arjin Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Siirt'in Kurtalan ilçesinde lösemi tedavisi gören 14 yaşındaki Arjin Mücahit Turhan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Ailesinin ve komşularının derin üzüntüyle karşıladığı vefat haberi duyuldu.

Siirt'in Kurtalan ilçesinde lösemi tedavisi gören 14 yaşındaki Arjin Mücahit Turhan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Bir süredir Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altında olan çocuk, yaşam mücadelesini kaybetti. Kurtalan'ın Tekel Mahallesi'nde ikamet eden Arjin Mücahit Turhan'ın vefat haberi, ailesi başta olmak üzere yakın çevresi ve ilçe halkı tarafından büyük üzüntüyle karşılandı. Henüz 14 yaşında hayatını kaybeden Turhan'ın cenazesinin, Kurtalan'da defnedileceği öğrenildi. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Gazze'den dönen İngiliz doktor: Derhal müdahale edilmezse açlıktan ölümler dalga dalga yayılacak

İngiliz doktor dünyaya seslendi: Müdahale edilmezse ölümler yayılacak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yerli otomobillerde ÖTV indirimi ile fiyatlar düşüyor

ÖTV indirimi bazı modellere yaradı! İşte fiyatı düşen markalar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.