'Sıcak sevmiyorum' dedi, Sibirya soğuklarında karda yuvarlandı

Sivas'ta yaşayan 14 yaşındaki judo sporcusu Abdullah Duhan Kartal, soğuk havaya aldırış etmeden kar banyosu yaptı.

Sivas'ta 6 yaşından bu yana judo ile ilgilenen Abdullah Duhan Kartal (14), soğuk havada kar banyosu yaptı. Vücudunu daha dinç tutmak adına karların içine atlayan genç sporcu görenleri hayrete düşürdü. Sıcak havayı sevmediğini söyleyen Abdullah Duhan Kartal, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da karda yuvarlandı. Antrenörünün gözetiminde vücudunu şoklayan Kartal'ın karda eğlendiği anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yaklaşık 8 yıldır judo yaptığını söyleyen Abdullah Duhan Kartal, "6 yaşında judoya başladım. 8 yıldır bu sporla uğraşıyorum. Hocam Fatih Akşın ile birlikte antrenman yapıyorum. Kara atlamayı çok seviyorum. Üzerimi çıkarıp soğuk havada kara girmeyi çok seviyorum. Güneşli ve çok sıcak havaları sevmiyorum" dedi. - SİVAS