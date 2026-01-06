Haberler

'Sıcak sevmiyorum' dedi, Sibirya soğuklarında karda yuvarlandı

'Sıcak sevmiyorum' dedi, Sibirya soğuklarında karda yuvarlandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sivas'ta judo sporu yapan 14 yaşındaki Abdullah Duhan Kartal, kar banyosu yaparak dikkat çekti. Soğuk havayı seven genç sporcu, eğlenceli anlarını cep telefonu ile kaydettirdi.

Sivas'ta yaşayan 14 yaşındaki judo sporcusu Abdullah Duhan Kartal, soğuk havaya aldırış etmeden kar banyosu yaptı.

Sivas'ta 6 yaşından bu yana judo ile ilgilenen Abdullah Duhan Kartal (14), soğuk havada kar banyosu yaptı. Vücudunu daha dinç tutmak adına karların içine atlayan genç sporcu görenleri hayrete düşürdü. Sıcak havayı sevmediğini söyleyen Abdullah Duhan Kartal, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da karda yuvarlandı. Antrenörünün gözetiminde vücudunu şoklayan Kartal'ın karda eğlendiği anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yaklaşık 8 yıldır judo yaptığını söyleyen Abdullah Duhan Kartal, "6 yaşında judoya başladım. 8 yıldır bu sporla uğraşıyorum. Hocam Fatih Akşın ile birlikte antrenman yapıyorum. Kara atlamayı çok seviyorum. Üzerimi çıkarıp soğuk havada kara girmeyi çok seviyorum. Güneşli ve çok sıcak havaları sevmiyorum" dedi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Bahçeli, Bakan Yerlikaya'nın o sözlerini eleştirdi: Sorunlu bir açıklamadır

Bakan Yerlikaya'yı o sözleri üzerinden vurdu: Rahatsız edici, sorunlu
Listede kimler yok ki! Maduro ile aynı cezaevinde kalan isimler hayli dikkat çekici

Kabus gibi! Maduro ile aynı cezaevinde kalan isimlere bakın
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yıldız isimden bomba Arda Turan itirafı: Puro ve alkolle...

Yıldız isimden bomba Arda Turan itirafı: Puro ve alkolle...
Komşuda tuhaf işler oluyor! Musk'ın sözünü slogan olarak haykırdılar

Komşuda tehlikeli oyun! Kalabalığın attığı slogan ortalığı karıştırdı
Fenerbahçe-Samsunspor maçı öncesi şok sakatlık

Fenerbahçe-Samsunspor maçı öncesi şok sakatlık
Maduro'ya mahkemede beklenmedik protesto! Gökyüzüne bakıp tek cümle söyledi

Maduro'ya mahkemede beklemedik tepki! Yukarı bakıp tek cümle söyledi
Yıldız isimden bomba Arda Turan itirafı: Puro ve alkolle...

Yıldız isimden bomba Arda Turan itirafı: Puro ve alkolle...
Yeni sezona başlayamayan İnci Taneleri için final çanları çalıyor

Daha yeni sezona başlayamadan final çanları çalıyor
Trump'ın elindeki şapkada yer alan yazı ABD'yi karıştırdı: Tehlikeli bir provokasyon

Şapkadaki yazı ABD'yi karıştırdı: Çok tehlikeli bir provokasyon