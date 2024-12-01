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13 Yaşındaki Berkay Yıldırım'dan Yaban Hayvanlara Destek

13 Yaşındaki Berkay Yıldırım'dan Yaban Hayvanlara Destek
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Erzincan'ın Kemah ilçesinde 13 yaşındaki Berkay Yıldırım, yoğun kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya yem bırakıyor. Yıldırım, arkadaşlarına da bu konuda çağrıda bulunarak hayvanlara yardım etmelerini istiyor.

Erzincan'ın Kemah ilçesinde 13 yaşındaki Berkay Yıldırım, yoğun kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı.

Yıldırım, yoğun kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlara destek olmak amacıyla hafta sonları doğaya yem bırakıyor.

Berkay Yıldırım, "Hayvanlar aç kalmasın diye doğaya yem bırakıyorum. Erzincan'da çok kar yağdığı için hayvanlar acıkıyorlar yem bulamıyorlar. Bende cumartesi ve pazar diye geldim yem bırakıyorum hayvanlar için" dedi.

Yıldırım, bu davranışını yalnızca kendisiyle sınırlı tutmayıp, arkadaşlarına da çağrıda bulunarak, "Buradan arkadaşlarıma sesleniyorum, her Cumartesi ve Pazar gelsinler hayvanlara yem versinler" diye konuştu. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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