13 ayda 100 kiloya ulaşan koç hayvan pazarında alıcısını bekliyor

Eskişehir'de kurulan hayvan pazarında alıcısını bekleyen ve 13 ayda 100 kilogramlık ağırlığa ulaşan 'Kangal' ırkı koç alıcısını beklerken, kurbanlığa kendi oğlunun adı olan 'Serhat' ismini veren Ali Yılmaz, "İki yaşına geldiğinde 250 kilograma kadar çıkıyor. Serhat'ı seviyoruz. İkizi de vardı, onu sattık. Şimdi de Serhat'ı satacağız. Üzülüyorum ama yapacak bir şey yok" dedi.

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte hayvan pazarları da kuruldu. Kurban ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlar, pazarda satılan küçükbaş ve büyükbaş hayvanların arasında seçerek alışverişini yapıyor. Sahibi tarafından Serhat ismi verilen ve Eskişehir'de kurulan hayvan pazarında satılan 13 aylık koç da dikkat çeken küçükbaş hayvanlardan birisi oldu. Kendisiyle aynı kafesteki diğer koçlardan iri olmasıyla dikkatleri üzerine çeken Serhat koç, kantarda 100 kilogramdan fazla geliyor. Sahibi Ali Yılmaz'ın, "Kendi oğlumun adını koydum" dediği Serhat, pazarda alıcısını bekliyor.

"2 YAŞINA GELDİĞİNDE 250 KİLOGRAMA KADAR ÇIKIYOR"

Sivas kangal koyunu ırkının kilogram ve boyut olarak diğerlerine göre daha fazla büyüdüğünü belirten Ali Yılmaz, Serhat'ı satacak olmanın kendisini üzdüğünü şu ifadelerle anlattı:

"Bu koyun ırkını insanlar unutmuş. Vatandaş görünce dikkatini çekiyor. Bu koyunlar bizim eski kültürümüz. Babamız, dedemiz hep bu koyunlardan besledi. Koçun ismi Serhat. Kendi oğlumun adını koydum. Şu anda canlı hali 100 kilogram geliyor, 1 yaşında. Bu koç 2 yaşına geldiğinde 250 kilograma kadar çıkıyor. Kangal olan orijinal ırkı. Geçtiğimiz seneden beri bakıyoruz. Şu anda 13 aylık oldu. Serhat'ı seviyoruz. İkizi de vardı, onu da sattık. Şimdi de Serhat'ı satacağız. Üzülüyorum ama yapacak bir şey yok. İnsanlar almak için talep gösteriyor. Piyasa daha tam oturmadığı için pahalı veya ucuz olduğunu söyleyenler oluyor. Ortalama fiyat 5 bin lira. Dün Serhat'ın ikizini sattım 4 bin 800 liraya, 110 kilogram geldi. Buna ise 4 bin 500 lira istiyorum."

(Ali Furkan Çetiner - Güvenç Açaroğlu - İHA)

İhlas Haber Ajansı / Yerel