1299 Bilecikspor, Zafer Kupası'nda Grubu Lider Bitirdi
Sakarya'nın Kaynarcaspor kulübünün 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla düzenlediği Zafer Kupası'na 5 takım katıldı. 1299 Bilecikspor, Kaynarcaspor'u 1-0 yendi, Sakarya Kartalspor ve GM Futbol Akademi ile 0-0 berabere kaldı, son maçında Sakarya Tekspor'u 5-0 mağlup ederek grubu lider tamamladı.
1299 Bilecikspor Kulübü Zafer Kupası'nda grubu lider bitirdi.
Sakarya'nın köklü kulüplerinden Kaynarcaspor'un 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle düzenlendiği Zafer Kupası'na 5 takım katıldı. Kaynarcaspor, Sakarya Tekspor Kulübü, GM Futbol Akademi, Sakarya Kartalspor ve 1299 Bilecikspor Kulübü katıldı. Kaynarca İlçe Stadı'ndan oynanan maçlarda Bilecik temsilcisi 1299 Bilecikspor Kulübü, Kaynarcaspor 1-0, Sakarya Kartalspor 0-0, GM Futbol Akademi 0-0 ve son maçında Sakarya Tekspor Kulübü 5-0 yenerek, grubu lider bitirdi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı