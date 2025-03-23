12. Payaslı Medya İyilik Elçileri Ödülleri Sahiplerini Buldu
Yüksekova'da düzenlenen törende, 12. Payaslı Medya İyilik Elçileri Ödülleri verildi. İftar yemeği ile başlayan programda, İHA muhabiri Metin Tek 'En Başarılı Gazeteci Ödülü'nü aldı.
12. Payaslı Medya İyilik Elçileri Ödülleri, düzenlenen törenle sahiplerini buldu.
12. Payaslı Medya İyilik Elçileri Ödülleri, bu sene Yüksekova ilçesinde bir otelin teras katında gerçekleştirildi. İftar yemeği ile başlayan program daha sonra ödül töreni ile devam etti. Farklı alanlarda ödüllerin verildiği törende, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabiri Metin Tek'e de 'En Başarılı Gazeteci Ödülü' verildi. Program çekilen hatıra fotoğrafı ile son buldu. - HAKKARİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel