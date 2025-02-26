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112 Acil Çağrı Hizmetleri Koordinasyon Toplantısı Bayburt'ta Yapıldı

112 Acil Çağrı Hizmetleri Koordinasyon Toplantısı Bayburt'ta Yapıldı
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Bayburt'ta gerçekleştirilen 112 Acil Çağrı Hizmetleri İl Koordinasyon Komisyonu toplantısında, acil çağrı hizmetlerinin etkinliğini artırmak için alınması gereken tedbirler tartışıldı. Vali Mustafa Eldivan, bu hizmetin titizlikle yürütülmesi gerektiğinin altını çizdi.

112 Acil Çağrı Hizmetleri İl Koordinasyon Komisyonu Toplantısı, Bayburt Valisi Mustafa Eldivan başkanlığında gerçekleştirildi.

Bayburt 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü toplantı salonunda yapılan toplantıda, acil çağrı hizmetlerinin daha etkin, verimli ve hızlı bir şekilde yürütülmesi amacıyla alınması gereken tedbirlerin üzerine duruldu. Vali Eldivan, vatandaşlara hayati önem taşıyan bu hizmetin, titizlikle yerine getirilmesi gerektiğini vurgulayarak, her düzeydeki sorumlunun bu konuda hassasiyet göstermesinin önemli olduğunu belirtti.

Kurumlar arasındaki iş birliği ve koordinasyonun kesintisiz devam etmesi gerektiğinin altını çizen Vali Eldivan, toplantının hayırlı olmasını temenni etti. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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