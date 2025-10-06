11 Yaşındaki Enver Kadir İçin Yardım Kampanyası Başlatıldı

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde montunu çıkartırken kolunu traktörün miline kaptırarak kaybeden 11 yaşındaki Enver Kadir İlhan'ın yeniden koluna kavuşması için yardım kampanyası başlatıldı.

Denizli'nin Acıpayam İlçesi Suçatı Mahallesi'nde geçtiğimiz yıl yaşanan olayda 11 yaşındaki 6. sınıf öğrencisi Enver Kadir İlhan, iftar programının ardından temizlik için mahalleliye yardım etmek istedi. Eline aldığı süpürge ve faraş ile temizlik çalışmalarına yardım eden İlhan, terleyince üzerindeki montu çıkartarak, alanda çalışır halde bulunan traktörün arkasına asmak istedi.

Üzerindeki montunu çıkartırken bir anda traktörün miline takılan montu minik Enver'in kolunun kopmasına neden oldu. Yaşanan olayın ardından sol kolu ampute olan minik Enver, eski günlerine dönmek için yeni bir mücadeleye başladı.

İlhan ailesinin 4 çocuğundan biri olan Enver'in yeniden koluna kavuşması için hastane hastane dolaşan aile, biyonik kol ile Enver'in yeniden koluna kavuşabileceğini öğrendi. Bunun için mücadele eden ise bu kez de maddi sıkıntıyı aşamadı. Biyonik kol için gerekli olan 2 milyon TL için destek bekleyen aile Acıpayam Kaymakamlığının izniyle yardım kampanyası başlattı.

"Hayırseverlerin desteklerin bekliyoruz"

Enver'in koluna kavuşarak arkadaşları gibi oynamasını ve sağlığına kavuşmasını isteyen anne Sultan ve baba Murat İlhan, "Geçtiğimiz yıl yaşanan talihsiz bir olay ile Enver sol kolunu kaybetti. Oğlumuzun başına gelen bu olayın ardından hayatımız adeta karardı. Yaptığımız araştırmalar sonucunda oğlumuzun ampute olan kolunun biyonik kol ile eskisi gibi hareket edebileceğini öğrendik. Biyonik kol ile birlikte Enver, eskisi gibi olacak ve işlerini rahatça görebilecek. Bunun için 2 milyon TL'ye ihtiyaç var. Bir yardım kampanyası başlattık ve herkesin desteğini bekliyoruz" dedi.

Enver Kadir'e yardım etmek isteyenler, Kaymakamlık onaylı yardım hesabı olan TR37 0006 4000 0013 2250 9142 18 numaralı hesaba bağış yapabilecekleri bildirildi. - DENİZLİ