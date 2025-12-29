Haberler

İnfaz sisteminde yeni dönem başladı

İnfaz sisteminde yeni dönem başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

11. Yargı Paketi ve covid düzenlemesinin infaz sisteminde fiili bir model değişikliğine işaret ettiğini belirten Denizli Barosu'ndan Avukat Batuhan Besalet Karan, yeni düzenlemenin infaz hızlandırması niteliği taşıdığını ifade etti. Ayrıca, düzenlemenin sadece covid ile sınırlı olmadığı ve farklı hukuki alanlarda da önemli değişiklikler getirdiği vurgulandı.

DENİZLİ (İHA) – Yürürlüğe giren 11. Yargı Paketi ve covid düzenlemesinin infaz sisteminde fiili bir model değişikliğine işaret ettiği, bir aftan ziyade infaz hızlandırması olduğu belirtirdi.

Uzun süredir beklenen ve cezaevlerindeki hükümlüler ile aileleri tarafından yakından takip edilen covid düzenlemesi, 11. Yargı Paketi kapsamında Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenleme,tahliyelerin başlamasına yol açarken, infaz hukukunda önemli değişiklikleri de beraberinde getirdi.

Denizli Barosu'ndan Avukat Batuhan Besalet Karan, yeni düzenlemeyi kalem kalem analiz ederek, merak edilen sorulara yanıt verdi. Av. Karan, "Covid düzenlemesiyle getirilen temel yaklaşım, doğrudan bir af değil; kapalı–açık–denetimli serbestlik geçişlerini öne çeken bir infaz hızlandırmasıdır. Yasama pandemi sonrası cezaevlerindeki yoğunluk, infaz sistemindeki tıkanmalar ve fiili eşitsizlikleri dikkate alarak, 31 Temmuz 2023 öncesi işlenen suçlar için 3 yıllık erken geçiş modelini benimsedi. 31 Temmuz 2023 tarihi, covid sürecinde yapılan önceki infaz düzenlemeleriyle de bağlantılı olarak, bu tarihten sonra işlenen suçları yeni infaz politikasının dışında tutarak, 'beklentiyle suç işlenmesi' eleştirilerini bertaraf etmeyi hedeflemiştir. Ancak bu sınır, ilerleyen süreçte eşitlik ilkesine aykırılık iddialarının merkezinde yer alabilecektir" dedi.

11. Yargı Paketi infazla sınırlı değil

Av. Karan, 11. Yargı Paketinin yalnızca covid düzenlemesiyle sınırlı olmadığını, icra hukuku, avukatlık disiplin hükümleri, bilişim suçları ve hakaret suçu gibi alanlarda da önemli değişiklikler getirdiğini vurguladı. Düzenlemenin binlerce hükümlü ve ailesini doğrudan ilgilendirdiğini hatırlatan Karan, "İnfaz hesaplamalarının hatalı yapılması halinde geri dönülmesi zor hak kayıpları yaşanabilir. Bu nedenle, düzenlemeden yararlanma ihtimali bulunan dosyaların hukuki destek alınarak ve bireysel olarak değerlendirilmesi büyük önem taşıyor" uyarısında bulundu. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Futbolda bahis soruşturmasında Erden Timur dahil 26 kişi adliyeye sevk edildi

Günlerdir gözaltındaki Erden Timur ve 25 kişi hakkında yeni gelişme
Yalova'da DEAŞ operasyonunda çatışma çıktı, 7 polis yaralandı

DEAŞ operasyonunda polise ateş açıldı! Çatışma saatlerdir sürüyor
Yalova'da son durum: Okullarda eğitime ara verildi, bölgede elektrik ve doğalgaz kesildi

Elektrik ve doğalgaz kesildi, bölgedeki okullarda eğitime ara verildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Samsunspor'dan İrfan Can Kahveci bombası

Fenerbahçe'den istediği isim taraftarı çıldırtacak
Kim Milyoner Olmak İster'de ilk soruda elenen yarışmacı şaşkınlık yarattı

'Kim Milyoner Olmak İster'de şok eden anlar! İlk soruda elendi
Suriye paradan iki sıfır atıldı! Yeni banknotlar tedavüle girdi

Komşu ülke paradan iki sıfır attı! Yeni banknotlar tedavüle girdi
Lemina'yı yıkan, Galatasaray taraftarını sevindiren gelişme

Lemina'yı yıkan, taraftarı sevindiren gelişme
Samsunspor'dan İrfan Can Kahveci bombası

Fenerbahçe'den istediği isim taraftarı çıldırtacak
Herkes sattı, o direndi! Betonun ortasında bakın ne yapıyor

Herkes sattı, o direndi! Betonun ortasında bakın ne yapıyor
Cezaevinden çıktı, birlikte yaşadığı kadını boğup boş araziye gömdü

Cezaevinden çıktı, birlikte yaşadığı kadını boğup boş araziye gömdü