Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen 11. Aba Güreşi Dünya Şampiyonası tamamlandı.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı ve Dünya Aba Güreşi Federasyonu Başkanı Lütfü Savaş'ın açılışını yaptığı müsabakada 35 ülkeden gelen yüzlerce güreşçi yarıştı.

5 bin yıllık ata sporu Aba Güreşi'nin dünyaya tanıtılması için yoğun çaba sarfettiklerini söyleyen Savaş, "Bugün burada 35 ayrı ülkeden en iyi sporcularımız güreşecekler. Bu güreş 5 bin yıl önce topraklarımızda başlamış ve şu anda federasyonumuza üye 45 ülke yer alıyor. Ben emeği geçen herkese canı gönülden teşekkür ediyorum. Şampiyonamız hepimize hayırlı olsun" diyerek müsabakalara start verdi.

"BİZ OKYANUSA BİR DAMLA ATTIK, O DAMLA OKYANUSUN İÇİNDE GİTTİKÇE BÜYÜYOR"

Savaş, "Aba Güreşi ile dünyaya çok güzel bir branş kazandırıyoruz. Biz okyanusa bir damla attık, o damla okyanusun içinde gittikçe büyüyor, bu da bizi gururlandırıyor. Hatay artık sadece kültür, tarih, medeniyet ve gastronomi şehri değil son zamanlarda spor şehri. 36 ülkenin katıldığı şampiyonaya, her ülkeden üçer güreşçi ve bizden her kategoride altışar güreşçi katıldı. Binlerce seyircimiz var ve bu seyirciler güreş bitene kadar burada kalıyorlar" dedi.

FAVORİ GÜREŞÇİLERİN MAÇINA SEYİRCİLERDEN TEPKİ

Türk ve İranlı iki sporcunun müsabakasında gergin anlar yaşandı. Türk güreşçinin rakibine faul yapması sebebiyle uzatmaya giden müsabakada iki yarışmacının da devrilmemesinden dolayı kura çekilmesine karar verildi. Kurayı Türk yarışmacı kazandı ancak bu durumun adil olmadığını düşünen seyirciler tezahüratlarla müsabakanın tekrar yapılmasını istedi.

TEPKİ GÖSTEREN SEYİRCİLERİ BAŞKAN SAVAŞ, SAKİNLEŞTİRDİ

Seyircilerin yoğun bir şekilde tepki göstermesi üzerine konuşan Savaş, "Türk milletinin atasında sevgi, saygı ve nezaket vardır. Hakemlerden ricam adaletli ve çok dikkatli olun. Buradaki bütün güreşçiler bizim adaletimize güvenip gelmiş. Bu bizim için namustur" diyerek tepki gösteren seyircileri sakinleştirdi.

Tartışmalı müsabakanın tekrar edilmesi kararı sonrası güreş alanına çıkmayan Türk sporcu, hükmen mağlup oldu ve İranlı güreşçi üst tura çıktı.

ŞAMPİYONLAR 10 SAATTE BELLİ OLDU

Saat 17.00'de başlayan ve yaklaşık 10 süren güreşlerin tamamlanması ile şampiyonlar belli oldu.

Buna göre, Azerbaycanlı güreşçi Arslan Mirzgave, ağır sıklet şampiyonu oldu ve baş pehlivan olmaya hak kazandı.

Türkiye'den katılan güreşçi Barış Güngör ikinci olurken, İranlı ve Gürcistanlı sporcular Esmael Ghorbani ve Yarajuly Josebi üçüncülüğü paylaştı.

Dereceye giren sporculara madalya ve ödüllerini Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı ve Dünya Aba Güreşi Federasyonu Başkanı Lütfü Savaş ve Dünya Aba Güreşi Federasyonu Kurucu Başkanı İbrahim Öztek verdi.

HBB'DEN SEYİRCİLERE ÇORBA VE ÇAY İKRAMI

Hatay Büyükşehir Belediyesi, gecenin geç saatlerine kadar süren müsabakaları izleyen seyircilere çorba ve çay ikramı yaptı.

Gündüz saatlerinde başlayan şampiyona gecenin geç saatlerine kadar sürdü.