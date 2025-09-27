108 öğrenci düzenlenen etkinlikte birlik ve beraberlik bağlarını güçlendirdi

Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü'nün koordinesinde düzenlenen etkinlikte bir araya gelen 108 öğrenci, birlik ve beraberlik bağlarını güçlendirdi.

Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü'nün koordinesinde, Kalpten Kalbe Yarenlik (ÇOGEP) Projesi çerçevesinde düzenlenen etkinlikte, aşçılık kursuna katılan 10 öğrenci, judo kursuna katılan 20 öğrenci, voleybol kursuna katılan 14 öğrenci, halk oyunları kursuna katılan 12 öğrenci, gitar kursuna katılan 12 öğrenci, drama eğitimine katılan 20 öğrenci, destekleme ve yetiştirme kursuna katılan 20 öğrenci olmak üzere toplamda 108 öğrenci bir araya geldi. Recep Tayyip Erdoğan Parkı mevkiinde düzenlenen etkinlikte çocuklar, gökyüzünü renklendiren uçurtmalarıyla eğlenceli anlar yaşadı. Etkinlikte hem uçurtma uçuran hem de çeşitli oyunlar oynayan çocuklar doyasıya eğlendi. - ÇANKIRI