Haberler

Denizli bir çınarını daha kaybetti

Denizli bir çınarını daha kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde 1919 doğumlu 107 yaşındaki Hidaye Kurt, Osmanlı'nın son döneminden Cumhuriyet'in kuruluşuna kadar birçok tarihi sürece tanıklık ederek yaşamını sürdürdü. Sağlık sorunları nedeniyle vefat eden Kurt'un cenazesi Kelekçi Mezarlığı'na defnedildi.

Denizli'de Osmanlı'nın son döneminden günümüze uzanan bir ömre tanıklık eden 107 yaşındaki Hidaye Kurt, hayatını kaybetti.

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde 1919 yılında dünyaya gelen ve Türkiye'nin yakın tarihine tanıklık eden isimlerden biri olan Hidaye Kurt, 107 yaşında hayatını kaybetti. Asırlık çınar Kurt'un yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Uzun ömrü boyunca Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinden Cumhuriyet'in kuruluşuna kadar birçok önemli tarihi sürece tanıklık eden Hidaye Kurt, yaşamı boyunca 1 padişah, 12 cumhurbaşkanı ve 27 başbakan gördü. Ailesi ve yakınlarını yasa boğan Hidaye Kurt'un cenazesinin, mahalle camisinde kılınan öğle namazının ardından Kelekçi Mezarlığı'nda toprağa verildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Burcu Köksal partimize katıldı, Afyonkarahisar için birlikte çalışacağız

Erdoğan'dan Burcu Köksal'ı mest eden sözler: Afyonkarahisar için...

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Herkes yok pahasına elden çıkarmıştı: Getirisi bir haftada asgari ücreti solladı

Herkes yok pahasına elden çıkarmıştı: Getirisi bir haftada asgari ücreti solladı
Ankara’daki ABD Büyükelçiliği personel alacak: Yıllık maaş 21 bin dolar

Büyükelçilik eleman arıyor: Maaşı şaşırtıyor, şartları düşündürüyor
Hakan Bayrakçı, beklenen seçim anketinin sonuçlarını paylaştı

Merakla beklenen seçim anketinin sonuçlarını paylaştı
Eski milli futbolcu Nişantaşı’nda görüntülendi! Ağzını bıçak açmadı

Nişantaşı’nda görüntülendi! Ağzını bıçak açmadı
Galatasaray, şampiyonluk kutlamalarının tarihini açıkladı

Milyonların beklediği haber geldi! Cuma günü ortalık yanacak

Babanın sigara keyfi az daha can alıyordu! Evde yalnız bırakılan bebek 3. düştü

Babasının evde tek başına bıraktığı bebek 3. kattan düştü
Bu köyde normal ölüm kalmadı: Önceden cennet gibiydi

Bu köyde normal ölüm kalmadı: Önceden cennet gibiydi