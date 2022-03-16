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10 yaşındaki Enes duyarlılığıyla gönülleri mest etti

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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10 yaşındaki Enes duyarlılığıyla gönülleri mest etti

Sosyal medyayı iyiye kullanmada yeni bir örnek olan 10 yaşındaki Enes Batın Bozan duyarlılığıyla gönülleri mest etti.

BİLECİK (İHA) - Sosyal medyayı iyiye kullanmada yeni bir örnek olan 10 yaşındaki Enes Batın Bozan duyarlılığıyla gönülleri mest etti.

Bilecik'in merkezinde Kozabirlik İlkokulu, 4/B sınıf öğrencisi olan Enes Bozan, duyarlılığıyla gönülleri fethetti. Bozan, Pelitözü Gölet'inde sokak hayvanlarını aç ve yuvasız görünce Bilecik Valiliği'nden yardım istedi. Bilecik Valiliğine sosyal medya aracılığıyla ulaşan Bozan, yazdığı mesajda "Merhaba ben Enes Batın Bozan, Kozabirlik İlkokulu'na gidiyorum. Şubem 4/B. Kar tatilinde Pelitözü'ne gittik. Pelitözü'nde oyun oynarken kedi ve köpekleri aç ve yuvasız gördüm. Hayvanlara yardım ediyorum ama ben olmadığımda veya insanlar olmadığında, hayvanlar aç kalıyor, lütfen bu duruma yardım eder misiniz?" ifadelerine yer verdi. Bu mesajı gören Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya hemen talimat verdi. Bilecik Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri Enes Batın Bozan'ı da yanlarına alarak, Pelitözü Gölet'inin çeşitli bölgelerine mama ve yuva koydular.

Aynı zamanda ekipler Bozan'a duyarlılığından dolayı teşekkür ederek, tebrik ettiler. - BİLECİK

10 yaşındaki Enes duyarlılığıyla gönülleri mest etti

10 yaşındaki Enes duyarlılığıyla gönülleri mest etti

10 yaşındaki Enes duyarlılığıyla gönülleri mest etti

10 yaşındaki Enes duyarlılığıyla gönülleri mest etti

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Bilecik Valiliği, Pelitözü, Bilecik, Batın, Yerel, Haberler

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