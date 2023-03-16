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10'uncu Komando Tugayı selden etkilenen vatandaşların yardımına koştu

Yerel Haberler

10'uncu Komando Tugayı selden etkilenen vatandaşların yardımına koştu

Bitlis'te konuşlu 10'uncu Komando Tugayı, selden etkilenen Adıyaman'da vatandaşların yardımına koştu.

Bitlis'te konuşlu 10'uncu Komando Tugayı, selden etkilenen Adıyaman'da vatandaşların yardımına koştu.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bitlis'te konuşlu 10'uncu Komando Tugayımız, Adıyaman'da hasar tespit çalışmalarına destek görevinin yanı sıra bölgede selden etkilenen vatandaşlarımızın da yardımına koşuyor" denildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Adıyaman Komando Bitlis Yerel Haberler

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