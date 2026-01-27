Haberler

Annesiz kalan kuzu ailenin 'Umut'u oldu

Annesiz kalan kuzu ailenin 'Umut'u oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde annesi ölen 10 günlük bir kuzu, Alan ailesi tarafından evde bakılarak 'Umut' adıyla yeni bir hayata başlamış durumda. Bebek şampuanıyla yıkanan ve biberonla beslenen kuzu, ailenin göz bebeği haline geldi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde annesi ölen 10 günlük kuzu, ev ortamında bebek şampuanıyla yıkanıp biberonla besleniyor.

Yüksekova'ya bağlı Kısıklı köyünde hayvancılıkla uğraşan Alan ailesine ait bir koyun, doğumdan 10 gün sonra telef oldu. Bunun üzerine aile yavruyu eve alarak gözü gibi bakmaya başladı. Evin dördüncü çocuğu gibi bakılan ve "Umut" ismi verilen erkek kuzu, aile fertlerinin maskotu haline geldi. Günün büyük bölümünü evin içerisinde çocuklarla geçiren kuzu, hijyenine dikkat edilerek bebek şampuanıyla yıkanıyor. Süt ihtiyacı ise her gün düzenli olarak biberonla karşılanıyor.

Yaşanan süreci anlatan Ceylan Alan, kuzunun annesiz kalmasına gönüllerinin razı olmadığını belirterek, "Annesi öldüğünde henüz on günlüktü, o kadar çaresizdi ki onu o halde bırakmaya vicdanım el vermedi. Hemen eve getirdim, adını 'Umut' koyduk. Benim üç evladım vardı; artık Umut ile beraber dört oldular. Onu diğerlerinden ayırmıyorum; karnını ellerimle doyuruyor, uykusunu takip ediyorum. Komşularımız bu ilgimizi görünce önce şaşırıyor, sonra takdir ediyorlar. 'Bir hayvan için bu kadar zahmet çekilir mi?' diyenlere cevabım şu oluyor, onun bir bakışı dünyalara bedel. O sadece bir hayvan değil, Allah'ın bize emaneti. Çocuklarımdan ayırmıyor; bebek şampuanıyla yıkıyor, biberonla sütünü veriyorum. Yaşadıkça biz ona gözümüz gibi bakacağız" dedi.

Kış şartlarının sert geçtiği bölgede sıcak aile ortamında bakılan "Umut", şefkatli bakımıyla hayata tutunurken, Alan ailesinin fedakarlığı köylülerin de takdirini topluyor. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Aziz İhsan Aktaş davası başladı! Adliyeye koruma ordusuyla geldi, işte ilk sözleri

Dava günü gelip çattı! Adliyeye 15 korumayla girdi, işte ilk sözleri
Masadaki rakam netleşti! İşte emekliye verilecek bayram ikramiyesi

Masadaki rakam netleşti! İşte emekliye verilecek bayram ikramiyesi
Altında rekor üstüne rekor geldi, tahminler sil baştan değişti

Piyasa alev aldı, dev bankalar hesapları sil baştan değiştirdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'de bomba zirve! Sadettin Saran 'Bundan sonra istemiyorum' dedi

Fenerbahçe'de bomba zirve! Saran "Bundan sonra istemiyorum" dedi
Bakanlık düğmeye bastı! Bu plan Türkiye'nin geleceğini kurtaracak

Bakanlık düğmeye bastı! Bu plan Türkiye'nin geleceğini kurtaracak
Ayyüce Türkeş'in saç örme akımı için söyledikleri DEM'lileri kızdıracak

Türkeş'in kızının örgü akımı için söyledikleri DEM'lileri kızdıracak
Fenerbahçe'ye Kerem şoku! UEFA kayıtları didik didik ediyor

Fener'e Kerem şoku! UEFA kayıtları didik didik ediyor
Fenerbahçe'de bomba zirve! Sadettin Saran 'Bundan sonra istemiyorum' dedi

Fenerbahçe'de bomba zirve! Saran "Bundan sonra istemiyorum" dedi
Volkan Konak'ın vefatından 2 gün önceki mesajı ortaya çıktı! Dikkat çeken 'mezarlık' detayı

Vefatından 2 gün önce bu mesajı yazmış! "Mezarlık" detayı dikkat çekti
Galatasaraylılar müjde! Aylardır beklenen haber Manchester City maçı öncesi geldi

Aylardır beklenen haber Manchester City maçı öncesi geldi