1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Balıkesir'de Coşkuyla Kutlandı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü işçi, memur sendikaları, STK'lar, siyasi partiler, odalar, derneklerin katılımıyla kutlandı. Bahçelievler Mahallesi'nden yürüyüşle başlayan kutlama programı Kuvayi Milliye meydanında gerçekleştirilen mitingle son buldu. 1 Mayıs Birlik-Mücadele ve Dayanışma gününde işçiler, memurlar, emekliler ve çalışanlar günlerini halay çekerek kutladı.

Sloganlar eşliğinde yaklaşık 2 kilometrelik yürüyüşün ardından Kuvayi Milliye Meydanına ulaşan yürüyüş korteji burada 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü kutladı. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan kutlamalar daha sonra tertip komitesinin açıklamasının okunmasıyla devam etti. Kutlamalar çalışanların çektiği halaylarla son buldu.

1 Mayıs emek ve Dayanışma Günü kutlamalarına Balıkesir'de faaliyet gösteren işçi ve memur sendikalarının bağlı bulunduğu konfederasyonların temsilcileri, sendika başkanları, sendika üyelerinin yanı sıra odaların ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. - BALIKESİR