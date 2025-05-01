1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Balıkesir'de Coşkuyla Kutlandı
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Balıkesir'de işçi ve memur sendikaları, STK'lar ve siyasi partilerin katılımıyla gerçekleştirilen yürüyüş ve mitingle kutlandı. Yürüyüş korteji Kuvayi Milliye Meydanı'na ulaşarak, halaylar eşliğinde kutlamalara devam etti.
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü işçi, memur sendikaları, STK'lar, siyasi partiler, odalar, derneklerin katılımıyla kutlandı. Bahçelievler Mahallesi'nden yürüyüşle başlayan kutlama programı Kuvayi Milliye meydanında gerçekleştirilen mitingle son buldu. 1 Mayıs Birlik-Mücadele ve Dayanışma gününde işçiler, memurlar, emekliler ve çalışanlar günlerini halay çekerek kutladı.
Sloganlar eşliğinde yaklaşık 2 kilometrelik yürüyüşün ardından Kuvayi Milliye Meydanına ulaşan yürüyüş korteji burada 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü kutladı. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan kutlamalar daha sonra tertip komitesinin açıklamasının okunmasıyla devam etti. Kutlamalar çalışanların çektiği halaylarla son buldu.
1 Mayıs emek ve Dayanışma Günü kutlamalarına Balıkesir'de faaliyet gösteren işçi ve memur sendikalarının bağlı bulunduğu konfederasyonların temsilcileri, sendika başkanları, sendika üyelerinin yanı sıra odaların ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. - BALIKESİR