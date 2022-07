Aksaray'da Pazarcı, Patatesin Kilosunun 15 Lira Olduğunu Söyledi, İki Patates 980 Gram Geldi: "Patatesin Tanesi 7,5 Lira"

KEMAL ONUR ATALAY

Aksaraylı pazarcı, patatesin kilosunun 15 lira olduğunu söyledi. CHP Aksaray İl Başkanı Ali Abbas Ertürk, eline aldığı iki patatesi tarttı, 980 gram geldi. Ertürk "Arkadaşlar patatesin tanesi 7,5 lira" dedi.

Aksaray'da pazara alışveriş yapmaya gelen bir vatandaş, "Atacaklarsa atsınlar beni cezaevine. İdamsa idam Türkiye'yi ne hale getirdiler. Ben her hafta pazara gelir giderim. Ben çocukken bunlar ucuzdu ayılmayan bir bizim hemşehriler kaldı" dedi.

CHP Aksaray İl Başkanı Ali Abbas Ertürk, partinin il ve ilçe yöneticileriyle birlikte esnafı ziyaret etti. Pazarda esnaf ve vatandaşların ekonomik kriz ve pahalılık ile ilgili sorunlarını dinleyen Ertürk üreticinin de vatandaşın da zor durumda olduğunu söyledi.

Ertürk ile konuşan bir pazarcı esnafı "Patates 15 lira, soğan 10 lira. Patates Nurdağı'nın, nakliye 700 milyon (700 lira) oradan buraya. Tarlada 9 lira, işçiliğin var, çuval paran var. Hepsini içine kattık mı ancak çıkıyor firesi de var. Ancak çıkıyor" dedi.

"BUNLAR HEP PAHALILIKTAN"

Eline iki adet patates alıp tartan CHP İl Başkanı Ali Abbas Ertürk, "980 gram çıkan patates 15 lira. Arkadaşlar patatesin tanesi 7,5 lira işte bakın üretici de kazanamıyor ama maliyet artışlarından dolayı bir tane patates 7,5 lira bu fiyat pahalılığı. Sizlik bir şey yok siz zaten maliyetler altında ezilmiş durumdasınız. Üreticinin de bir şeyi yok emeğinin karşılığını alamıyor" dedi.

Maliyetler arttıkça fiyatların arttığını söyleyen bir pazarcı ise, "Sattığım ürün geçen yıl 2 liraydı şu an 12,5 lira, bu neyden kaynaklı mazottan kaynaklı. Vatandaş çok zor durumda Allah yardımcısı olsun" diye konuştu.

"AKSARAY UYANMADI"

Pazara alışveriş yapmaya gelen bir vatandaş ise, "Şimdi bizim topraklar, Doğu, Güneydoğu, Karadeniz, herkes uyandı… Bir bizim memleketimiz uyanmadı. Daha ileriye gitmeye gerek yok şekiller belli. Hayat standartları görülüyor, yaşanıyor. Bizim memleketimiz bir de Niğde uyanmadılar sağ olsunlar. ya arkadaş göz önünde her şey. Emeklinin yanında CHP, güçsüzün yanında CHP, her yerde CHP. Atacaklarsa atsınlar beni cezaevine. İdamsa idam Türkiye'yi ne hale getirdiler. Ben her hafta pazara gelir giderim. Ben çocukken bunlar ucuzdu ayılmayan bir bizim hemşehriler kaldı" dedi.

