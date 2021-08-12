YEREL YÖNETİMLER BAŞKANI ÖZHASEKİ'DEN BÜYÜKŞEHİR'E ZİYARET
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YEREL YÖNETİMLER BAŞKANI ÖZHASEKİ'DEN BÜYÜKŞEHİR'E ZİYARET

YEREL YÖNETİMLER BAŞKANI ÖZHASEKİ'DEN BÜYÜKŞEHİR'E ZİYARET
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, şehirleri ziyaret ederek çalışmaları yerinde değerlendiriyor.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, şehirleri ziyaret ederek çalışmaları yerinde değerlendiriyor. Bu kapsamda Trabzon'a gelen Başkan Özhaseki'ye temasları sırasında AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcıları Ayşe Sula Köseoğlu, Mücahit Yanılmaz, Abdurrahman Öz, Ali İnci ve Yusuf Ziya Yılmaz, Bölge Koordinatörü Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, AK Parti Trabzon Milletvekilleri Salih Cora, Adnan Günnar, AK Parti Artvin Milletvekili Erkan Balta, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu, ilçe belediye başkanları ve parti yöneticileri eşlik etti.

BAŞKAN ZORLUOĞLU BRİFİNG VERDİ

Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, şehirde yapılan yatırımlarla ilgili bilgi almak üzere Trabzon Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti. Ziyaretten memnuniyet duyduğunu dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, gerçekleştirilen istişare ve değerlendirme toplantısında devam eden, tamamlanan ve yapılması düşünülen projelerle ilgili Başkan Özhaseki'ye brifing verdi.

PROJELER DEĞERLENDİRİLDİ

Başkan Zorluoğlu; Trabzon Su Temini Projesi, yeni otogar, Ganita-Faroz Sahil Düzenlemesi, Meydan 3'üncü etap ve otopark, Moloz Kentsel Tasarım Projesi, Bilim Merkezi ve Planetaryum, Kadın Yaşam Merkezi, Kadınlar Hali, Sporda Performans Ölçüm ve Yetenek Merkezi, Gülcemal Projesi, Ortahisar Dolmuş Dönüşümü ve Ulaşım Master Planı başta olmak üzere devam eden tüm projelerle ilgili Başkan Özhaseki'yi bilgilendirdi. Başkan Zorluoğlu ayrıca Boztepe Mesire Alanı, Sümela Manastırı Teleferik, Uzungöl 2'nci etap, Akçaabat Sahil Düzenlemesi, küçük sanayi sitelerinin taşınması, Kültür Merkezi, Su Sporları Merkezi, Çukurçayır Park gibi yapımına başlanacak projelerle ilgili de bilgilendirmede bulundu. Öte yandan yapımı tamamlanan Katı Atık Entegre Tesisi, tam otomatik katlı otopark, Yalıncak Plajı, Cephe Sağlıklaştırma Projesi, Engelsiz Yaşam Merkezi, Fatih Parkı, Uzun Sokak taban düzenlemesi, ulaşım hizmet binası, buz pateni ve kaykay pisti, Orta Mahalle Konuevi projeleri değerlendirildi.

EN BAŞARILISI MURAT BAŞKAN OLURDU

Brifing sonrası değerlendirmelerde bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'ndan övgü dolu sözlerle bahsetti. Özhaseki, "Cumhurbaşkanımızın talimatıyla belediyelerimizi ziyaret ederek yapılacak projeler konusunda istişarelerde bulunduk. Belediye başkanları genelde halkın içinden çıkar. Şehircilik konusunda adım atmamış da olabilir. Belediye Başkanlığının bir okulu yok. Ancak böyle bir okul olsaydı, bu okulun en başarılısı Murat Başkan olurdu" ifadelerini kullandı.

MEYDAN'DA İNCELEMELERDE BULUNDU

Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ve beraberindeki heyetle Meydan Cephe Sağlıklaştırma Projesi ile İskenderpaşa otopark alanında incelemelerde bulundu.

TARİH : 12. 08. 2021

Kaynak: Habermetre

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YEREL YÖNETİMLER BAŞKANI ÖZHASEKİ'DEN BÜYÜKŞEHİR'E ZİYARET - Haberler
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