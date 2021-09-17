Yerel Yönetim Reformu LAR III Projesi Toplantısı Gerçekleştirildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yerel Yönetim Reformu LAR III Projesi Toplantısı Gerçekleştirildi

Habermetre - Haberler | Toplum
Yerel Yönetim Reformu LAR III Projesi Toplantısı Gerçekleştirildi

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Yerel Yönetim Reformu LAR III Projesi kapsamında katılımcı bütçe çalışmalarına devam ediyor.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Yerel Yönetim Reformu LAR III Projesi kapsamında katılımcı bütçe çalışmalarına devam ediyor. Proje kapsamında Süleymanpaşa ilçesinde bir toplantı düzenlendi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Tekirdağ Kent Konseyi, Malkara Belediyesi ve Malkara Kent Konseyi'nin yer aldığı proje toplantısında katılımcı bütçelemenin Tekirdağ'da ilk adımı atıldı.

Yerel Yönetim Reformu III. Aşama Projesi'nin "14 Yeni Büyükşehir Belediyesi için Katılımcı Yerel Yönetişim Modelinin Geliştirilmesi ve Hayata Geçirilmesi" faaliyeti kapsamında 4 pilot ilden biri olan Tekirdağ'da düzenlenen vatandaş toplantısında UNDP Proje Yöneticisi Neslihan Yumukoğlu, faaliyet uzmanları Metehan Gültaşlı ve İpek Kovancı'nın koordinasyonunda katılımcılara proje ile ilgili bilgiler verildi.

Brezilya'nın Porto Alegre kentinde geliştirilen ve demokratik bir süreç olan katılımcı bütçeleme ile vatandaşlar, doğrudan kamu bütçesinin belli bir kısmının tahsisine katılma imkanı buluyor.

Proje ile ilgili olarak bir açıklama yapan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, "Katılımcı bütçe, demokrasi sürecini canlandırarak Büyükşehir Belediyesinin bütçesinden ayrılan bir bölümün doğrudan kentlinin, mahallelinin ve STK'ların bütçesel karara katılmasını sağlıyor. Dünyada bütçe ile ilgili halkın da katılımını sağlayan güzel örnekleri ele alarak katılımcı yönetim anlayışına geçmeyi hedefliyoruz. Çağımızda yerel yönetimlerin etkili ve verimli birer yönetim kurumuna dönüştürülmesi, katılımcı bütçeleme modeli gibi yaklaşımların hayata geçirilmesi ile mümkün olacaktır. Halkın gerçek ihtiyaçlarını ve öncelik sıralamasını belirleyeceğimiz bu sürece, halkımızı katarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

Süleymanpaşa ilçesinde faaliyet gösteren bir otelde gerçekleştirilen ve 2 gün süren toplantıya, Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Müveddet Işık, Tekirdağ Kent Konseyi Başkanı Dr. Yücel Ayaz, Malkara Kent Konseyi Başkanı Hasan Akçay ile kentsel ve kırsal mahallelerden vatandaşlar katıldı.

Habermetre - Son Dakika Haberleri
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Mustafa Şentop Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Cansu Dere Kylie Jenner Yıldız Tilbe Eser Yenenler
Spor Mesut Özil Şenol Güneş Burak Yılmaz Rıza Çalımbay Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mahmut Özer
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Yerel Yönetim Reformu LAR III Projesi Toplantısı Gerçekleştirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.09.2021 13:14:10. #1.11#