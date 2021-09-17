Yerel Yönetim Reformu LAR III Projesi Toplantısı Gerçekleştirildi

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Yerel Yönetim Reformu LAR III Projesi kapsamında katılımcı bütçe çalışmalarına devam ediyor. Proje kapsamında Süleymanpaşa ilçesinde bir toplantı düzenlendi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Tekirdağ Kent Konseyi, Malkara Belediyesi ve Malkara Kent Konseyi'nin yer aldığı proje toplantısında katılımcı bütçelemenin Tekirdağ'da ilk adımı atıldı.

Yerel Yönetim Reformu III. Aşama Projesi'nin "14 Yeni Büyükşehir Belediyesi için Katılımcı Yerel Yönetişim Modelinin Geliştirilmesi ve Hayata Geçirilmesi" faaliyeti kapsamında 4 pilot ilden biri olan Tekirdağ'da düzenlenen vatandaş toplantısında UNDP Proje Yöneticisi Neslihan Yumukoğlu, faaliyet uzmanları Metehan Gültaşlı ve İpek Kovancı'nın koordinasyonunda katılımcılara proje ile ilgili bilgiler verildi.

Brezilya'nın Porto Alegre kentinde geliştirilen ve demokratik bir süreç olan katılımcı bütçeleme ile vatandaşlar, doğrudan kamu bütçesinin belli bir kısmının tahsisine katılma imkanı buluyor.

Proje ile ilgili olarak bir açıklama yapan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, "Katılımcı bütçe, demokrasi sürecini canlandırarak Büyükşehir Belediyesinin bütçesinden ayrılan bir bölümün doğrudan kentlinin, mahallelinin ve STK'ların bütçesel karara katılmasını sağlıyor. Dünyada bütçe ile ilgili halkın da katılımını sağlayan güzel örnekleri ele alarak katılımcı yönetim anlayışına geçmeyi hedefliyoruz. Çağımızda yerel yönetimlerin etkili ve verimli birer yönetim kurumuna dönüştürülmesi, katılımcı bütçeleme modeli gibi yaklaşımların hayata geçirilmesi ile mümkün olacaktır. Halkın gerçek ihtiyaçlarını ve öncelik sıralamasını belirleyeceğimiz bu sürece, halkımızı katarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

Süleymanpaşa ilçesinde faaliyet gösteren bir otelde gerçekleştirilen ve 2 gün süren toplantıya, Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Müveddet Işık, Tekirdağ Kent Konseyi Başkanı Dr. Yücel Ayaz, Malkara Kent Konseyi Başkanı Hasan Akçay ile kentsel ve kırsal mahallelerden vatandaşlar katıldı.

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