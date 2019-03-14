Yerel Seçimlere Doğru

AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Çorum'a kurulması planlanan askeri birliğin kentin kalkınmasına katkı sağlayacağını söyledi.

Ceylan, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri çalışmaları kapsamında Osmancık Caddesi'nde esnaf ziyareti yaptı.

Ziyarette AK Parti'nin Çorum Belediye Başkan adayı Halil İbrahim Aşgın için oy isteyen Ceylan, ayrıca vatandaşların taleplerini dinledi.

Ceylan, yaptığı açıklamada, Çorum'a askeri birlik kurulması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan söz aldıklarını belirtti.

Kurulacak birliğin Çorum'a katma değer sağlayacağını dile getiren Ceylan, "Çorumun her alanda gelişmesi için çalışıyoruz. İlimize askeri birlik kurulması noktasında girişimlerimiz güzel sonuçlar verdi. Kısa süre içinde kurulacak birlikle hem Çorum, hem de esnafımız kazanacaktır. Şehrimize ve siz esnafımıza hayırlı uğurlu olsun." dedi.

Kaynak: AA