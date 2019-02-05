Yerel Seçimlere Doğru

Cumhur İttifakı'nın Yenişehir Belediye Başka Adayı Bekir Topçu, gazetecilerle bir araya gelerek, projelerini anlattı.

Topçu, Suphi Öner Öğretmenevi'ndeki buluşmada yaptığı konuşmada, Yenişehir ilçesinin ne türlü sıkıntıları olduğunu çok iyi bildiğini söyledi.

Toplamda 11 ana madde altında 41 projesi olduğunu belirten Topçu, "Bizim projelerimiz bu memleket ve Yenişehir için yapılmış, kamuoyuna armağan ettiğimiz projelerdir. Projelerimizi kim yaparsa yapsın helali hoş olsun." dedi.

Topçu, konuşmasına şöyle devam etti:

"MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ülkenin ve devletin bekası için Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapmış olduğu Cumhur İttifakı'nın Yenişehir Belediye Başkan Adayı olarak huzurlarınızdayım. Mevcut aday olduğum bölgede belediye başkanlığı yapan partinin yapmış olduğu iyi işleri takdir ediyoruz. Biz de eksik kalanları tamamlamak, yapılamayanları da yapmak için geliyoruz."

Konuşmanın ardından Topçu, projelerini anlattı.

Toplantıya, MHP Yenişehir İlçe Başkanı Umut Topal, AK Parti İlçe Başkanı Hayati Bülbül ve çok sayıda basın mensubu katıldı.

Kaynak: AA