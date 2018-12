Yerel Seçime Doğru

AK Parti Uşak Belediye Başkan Adayı Mehmet Çakın, düzenlediği basın toplantısında projelerini anlattı.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Hasbahçe'de düzenlenen basın toplantısında gazetecilerle bir araya gelen Çakın, projeleriyle ilgili bilgi verdi.

Ulaşılabilir ve şeffaf bir belediyecilik anlayışı hedeflediklerini belirten Çakın, vatandaşların sorunları ile yakından ilgileneceğini söyledi.

Belediye başkanlığının meşakkatli bir görev olduğunu dile getiren Çakın, sözlerine şöyle devam etti:

"Birlikte yol yürüyebileceğimiz yol arkadaşlarımıza ihtiyacımız var. Otopark görevlisinden, başkan yardımcısına kadar aynı iş hayatımızda olduğu gibi bu işi hakkıyla yerine getirebileceğine inandığımız kişilerle yola çıkacağız. Yapılacak çalışmaların bireylerin menfaatine değil toplumun menfaatine olacağından emin olduktan sonra kırk defa düşünüp bir defa yaparak israftan uzak durarak bir kere yapıp bir daha geri dönmeden gerçekleştireceğiz. Bizim Uşak için bir hayalimiz var. Öncelikle güvenli bir şehir olmasını arz ediyoruz. Sadece emniyetin yapacağı çalışmalarla değil her yönüyle güvenli bir şehir yapmak istiyoruz. Sokakların aydınlık, parkların güvenli, kaldırımların işgal edilmediği bir şehir yapmak istiyoruz. Uşak'a gelen misafirlerimizin kendilerini güvenli hissedecekleri bir şehir yapmak istiyoruz. Yapacağımız her çalışmada halkımıza daha fazla istihdam sağlamak için bu yöndeki her projeye destek olacağız." dedi.

Uşak'ın spor ve sağlık yönüyle de tanınması için her türlü çalışmayı yapacaklarını ifade ederek, tüm Uşaklılardan destek istedi.

Kaynak: AA