Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Müdürü Yakup Karaca, "Gazetecilik sadece ülkemizde değil, bütün dünyada artık kağıt üzerinde değil, dijital ortam diye adlandırdığımız vasatta gerçekleştirilmeye başlandı. Bu dijital yayıncılık döneminde, bu yayıncılığa yatkın, donanımlı, kaliteli ve nitelikli elemanların gazetelerimizin kadrolarında yer alması gerekiyor." dedi.

BİK ile Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) iş birliğiyle Mardin'de yerel basın çalışanlarına yönelik "Yerel Basında İnternet Haberciliğinin İyileştirilmesi Projesi" kapsamında verilen eğitimler sona erdi.



DİKA toplantı salonunda 26 basın mensubunun katıldığı eğitimlerin ardından düzenlenen sertifika töreninde konuşan BİK Genel Müdürü Karaca, yerel medyanın özellikle dijitalde güçlenmesine ilişkin çalışmaların yürütüldüğünü kaydetti.



Yerel basında dijital dönüşümün kaçınılmaz olduğunu vurgulayan Karaca, şöyle devam etti:

"Gazetecilik sadece ülkemizde değil, bütün dünyada artık kağıt üzerinde değil, dijital ortam diye adlandırdığımız vasatta gerçekleştirilmeye başlandı. Bu dijital yayıncılık döneminde, bu yayıncılığa yatkın, donanımlı, kaliteli ve nitelikli elemanların gazetelerimizin kadrolarında yer alması gerekiyor."

Dijitale dönüşümün koşullarının sağlıklı bir şekilde hazırlanması gerektiğini dile getiren Karaca, şunları kaydetti:

"Bu dönüşüm istesek de istemesek de gerçekleşecek. Basın İlan Kurumu olarak bu konuda sektörümüzün rahat bir geçiş sağlaması için katalizör rol oynamaya çalışıyoruz. Bu bizim görevlerimizin başında geliyor. Bunu yapmadığımız zaman gazetelerimiz, yazılı basınımız bilhassa yerel basınımız açısından kendi kaderlerine terk edilmesi gibi bir durum söz konusu olacak ki bunu asla benimsememiz ve seyirci kalmamız düşünülemez."



DİKA Genel Sekreteri Yılmaz Altındağ, Artuklu Kaymakamı Şakir Önen Öztürk ve BİK Mardin Şube Müdürü Adnan Günbegi'nin birer konuşma yaptığı törende, eğitime katılanlara sertifika verildi.