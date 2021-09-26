Yerel basın çalışanları Medya-İş'e dijital ortamda üye olabiliyor

MALATYA (AA) - HAK-İŞ Konfederasyonuna bağlı Medya İşçileri Sendikası (Medya-İş) Genel Başkanı Sezai Ballı, yerel basın çalışanlarının, sendikalarına aidat ücreti ödemeden dijital ortamda üye olabileceklerini belirtti.

Malatya Gazeteciler Cemiyetinden (MGC) yapılan açıklamaya göre, Medya-İş Genel Başkanı Sezai Ballı ve Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu (TGK) Genel Başkan Yardımcısı Sefa Özdemir, MGC'yi ziyaret etti.

Burada konuşan Ballı, sendika olarak basın kuruluşlarını ve sektör çalışanlarını ziyaret ettiklerini, onların sıkıntılarını ve taleplerini dinlediklerini belirtti.

Anadolu basınının önemine değinen Ballı, Medya-İş'e üye olmak isteyen sektör çalışanlarının gelinen teknolojik imkanlar sayesinde e-Devlet üzerinden başvurularını yapabileceklerini ifade etti.

Ballı, üyeleri arasındaki yerel basın çalışanlarının sayısının artarak devam ettiğini belirterek, "Yerel basında çalışan arkadaşlarımız sendikamıza aidat ücreti olmadan üye olabiliyorlar, sendikamızın tüm imkanlarından da faydalanabiliyorlar. Malatya'da da üyeliklerimizi dijital ortamda yapmaya başladık. Tüm basın çalışanlarını sendikamıza üye olmaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

TDK Genel Başkan Yardımcısı Özdemir ise salgın sürecinde yerel ve yaygın basının sorunlarını kentlerdeki cemiyetlerle görüşerek öğrendiklerini anlatarak, "Basın olarak zor günler geçirdik, sorunların çözümü için Mecliste alınacak kararları da yakından takip ediyoruz. İnternet Yasasının bir an önce çıkarılması gerekmektedir. Basına verilen desteklerin de artırılması zorunlu hale gelmiştir. Türkiye'nin en büyük basın örgütü TGK olarak sorunların çözümünü bekliyoruz." dedi.

MGC Başkanı Vahap Güner ise ziyaretten memnuniyet duyduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Basın kuruluşlarının birlik ve beraberliğinin dayanışmasının şart olduğunu görüyoruz. TGK, cemiyetlerin ilettiği sorunlara çözüm arayışı içerisindendir. Pandemi sonrasında geniş katılımlı bir toplantı yapılmasını bekliyoruz. Ayrıca sigortalı olarak çalışan tüm basın çalışanları Medya-İş'e e-Devlet üzerinden de kolayca üye olmaktadır. Sendikal faaliyetleri de bu sayede yakından takip etmekteyiz."