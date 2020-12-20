Yere gömülü kabloları sökerken suçüstü yakalandılar
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Yere gömülü kabloları sökerken suçüstü yakalandılar

20.12.2020 19:15 | Son Güncelleme: 20.12.2020 19:21
Yere gömülü kabloları sökerken suçüstü yakalandılar

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde jandarma ekipleri takip ettikleri ve haklarında çok sayıda suç kaydı bulunan 3 kişiyi vericinin bulunduğu alandaki yere gömülü kabloları söktükleri esnada suçüstü yakaladı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde jandarma ekipleri takip ettikleri ve haklarında çok sayıda suç kaydı bulunan 3 kişiyi vericinin bulunduğu alandaki yere gömülü kabloları söktükleri esnada suçüstü yakaladı.

Bandırma İlçe Jandarma Komutanlığı/Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ve jandarmanın dedektifleri olan JASAT timleri, bir süredir takip ettikleri 11 adet suç kaydı bulunan B.E., 17 suç kaydı bulunan L.B. ve 29 suç kaydı bulunan P.E isimli şahısların kullandıkları araçlar ile Bandırma İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında bulunan Çalışkanlar Mahallesi Ayyıldız Tepe mevkii istikametine doğru gittiklerini tespit etti.

Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ve JASAT timiyle birlikte yapılan araştırma sonucunda şüpheli şahısların telefon vericisinin bulunduğu alanda yere gömülü vaziyette bulunan kabloları söktükleri esnada suçüstü yakalandı.

Şüpheli şahısların araçlarında ve bölgede yapılan aramada; 300 metre haberleşme nakil kablosu, 3 adet kerpeten, 1 adet balyoz, 1 adet kazma, 1 adet levye, 1 adet balta, 1 adet kablo kesme aleti ve 1 adet testere ele geçirildi.

Şüpheli L.B.'nin yapılan UYAP sorgusunda Bandırma 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi tarafından "Basit Yaralama" suçundan aranma kaydı bulunduğu tespit edilirken, şüphelilere sokağa çıkma yasağını ihlal etmeleri nedeniyle kişi başına 3 bin 180 lira olmak üzere toplamda 9 bin 540 TL. ve J. Trf. Timi tarafından 6 bin 181 TL idari para cezası uygulandı. Şahısların olay yerine geldikleri araçlar trafikten men edilerek Yed-i emin otoparkına teslim edilirken şüpheliler Cumhuriyet Savcısının talimatı ile adli makamlara sevk edilmek üzere gözaltına alındı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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