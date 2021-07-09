Yere düşüp kalan 1 tonluk kurbanlığa kalp masajı
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Yere düşüp kalan 1 tonluk kurbanlığa kalp masajı

İhlas Haber Ajansı / Çiğdem Şirin - Haberler | Güncel

Yere düşüp kalan 1 tonluk kurbanlığa kalp masajı Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde kurban satış ve kesim tesisinde yere düşüp kalan kurbanlık, veterinerin kalp masajı ile kendine geldi.

Yere düşüp kalan 1 tonluk kurbanlığa kalp masajı

ANKARA - Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde kurban satış ve kesim tesisinde yere düşüp kalan kurbanlık, veterinerin kalp masajı ile kendine geldi.

Gölbaşı ilçesi Oğulbey Mahallesi'nde kurulan Gölbaşı Belediyesi Kurban Satış ve Kesim Tesisi'nde Mehmet Erbolat'a ait 1 tonluk Paşa isimli kurbanlık tosun aniden yere düşüp kaldı. Erbolat, hemen durumu veterinerlere bildirdi. Tosuna hemen müdahale eden Gölbaşı Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğünde görevli Veteriner Hekim İsmet Uyar, tosuna kalp masajı ile müdahale ederek hayatını kurtardı.

Kurbanlığın sahibi Mehmet Erpolat, "Hayvanım geçen strese girdi, kalp krizi geçirdi. Veteriner ekip çağırdık. Hayvanımıza hemen müdahale ettiler, ayağa kaldırdılar. Hayvanımız şu anda çok güzel. Sağlık durumu gayet iyi. Her şey için teşekkür ederim" dedi.

Veteriner Hekim İsmet Uyar ise, "Kurbanlık hayvan yere düşmüş bayılmıştı. Olayı duyduktan sonra hayvana müdahale ettik. Muhtemelen hayvan kalp krizi geçirmişti. Hayvanın kurtulması için gerekli müdahaleleri yaptık. Hayvanımız iyileşti. Herhangi bir sağlık sorunu yok. Kurban olabilecek bir durumda" diye konuştu.

Yere düşüp kalan 1 tonluk kurbanlığa kalp masajı
Yere düşüp kalan 1 tonluk kurbanlığa kalp masajı
Yere düşüp kalan 1 tonluk kurbanlığa kalp masajı
Yere düşüp kalan 1 tonluk kurbanlığa kalp masajı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Çiğdem Şirin

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