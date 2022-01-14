Yer İstanbul! Restoranda çöpe atılan biberleri, insanlara yedirmek için tek tek topladılar - Haberler
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Yer İstanbul! Restoranda çöpe atılan biberleri, insanlara yedirmek için tek tek topladılar

Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Haberler | Güncel

İstanbul'da faaliyet gösteren bir tantunicide kaydedilen görüntüler tepki çekti. Servis edilen videoda mekanda çöpe atılan biberlerin tekrar yenilmek üzere toplandığı görülüyor. Çalışanların tek tek biberleri ayıkladığı sırada işletmecinin ''İsraf oluyor, bunlar ısırılmamış bile tekrar yıkacağız. Niye çöpe atalım?'' dediği duyuluyor.

İstanbul Kadıköy'de yer alan işlek bir caddede hizmet veren tantunicide çekilen görüntüler mide bulandırdı. Restoranda müşterilere servis edilen ancak insanların tabağında bırakıp yemediği biberler, işletme sahibinin isteğiyle göre çöpten toplanıp tekrar servis için hazır ediliyor.

NTV'nin haberine göre videoya çekilen görüntülerde çalışanların hem azarlandığı hem de çöpe atılan biberleri tek tek ayıkladığı görülüyor. Görüntülerde mekanın işletmecisi, ''Müşteri tabağında elini bile sürmüyor, ısırmıyor niye çöpe atalım? Yıkayıp koyacağız'' diyor.

Şahsın çalışan personellerine ise ''Burayı kendi yeriniz gibi görmediğiniz müddetçe ensenizdeyim. İzinlerinizi de iptal ediyorum'' şeklinde seslendiği duyuluyor.

Gelen şikayetler sonrasında zabıta ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. İlçe sağlık müdürlüğü ekipleri de ürünlerden numune topladı.

Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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