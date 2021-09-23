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Son dakika! Yer ekipleri Manavgat'taki yangın bölgesine helikopterle bırakılıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika! Yer ekipleri Manavgat'taki yangın bölgesine helikopterle bırakılıyor

Bir son dakika haberine göre Antalya'nın Manavgat ilçesinde örtü şeklinde devam eden orman yangını bölgesine personeller helikopterlerle taşınıyor.

MANAVGAT, ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde örtü şeklinde devam eden orman yangını bölgesine personeller helikopterlerle taşınıyor.

Manavgat Taşağıl Orman İşletme Müdürlüğü sorumluluk bölgesindeki Altınkaya Oluk mevkisinde orman yangınını kontrol çalışmaları devam ediyor. Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 uçak ve 8 helikopterin müdahalede bulunduğu yangında, arazözler de sarp ve kayalık alanda ulaşabildikleri son noktaya kadar ilerliyor. Örtü şeklinde devam eden yangında yayılmanın büyük ölçüde durdurulduğu, kontrol çalışmalarının ise devam ettiği belirtildi. Arazözlerin ulaşamadığı alanlara arazöz ekipleri helikopterlerle yangın bölgesine taşınıyor. Böylelikle çok sayıda ekibin de yangına karadan müdahalesi başladı.

(Arif Kaplan-İHA)

Son dakika! Yer ekipleri Manavgat'taki yangın bölgesine helikopterle bırakılıyor

Son dakika! Yer ekipleri Manavgat'taki yangın bölgesine helikopterle bırakılıyor

Son dakika! Yer ekipleri Manavgat'taki yangın bölgesine helikopterle bırakılıyor

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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