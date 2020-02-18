: Yer altı nasıl yazılır? TDK'ya göre yer altı mı, yeraltı mı?

18.02.2020 15:20 | Son Güncelleme: 18.02.2020 15:36

Yer altı kelimesini gün içerisinde birçok kez kullanırız. Bu kelime TDK'ya göre nasıl yazılır bazen karıştırabiliyoruz. Yeraltı nasıl yazılır? Yer altı mı, yeraltı mı? TDK'ya göre yeraltı kelimesinin doğru yazılışı haberimizde.

YERALTI NASIL YAZILIR? YERALTI MI, YER ALTIMI?

Yer altı: Yanlış

Yeraltı: Doğru

TDK'YA GÖRE YERALTI NE DEMEK?

yeraltı

(ye'raltı)

1. sıfat, mecaz Gizli ve yasa dışı:

Yeraltı faaliyet.

2. sıfat, mecaz Alışılmışın dışında olan, aykırı.

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