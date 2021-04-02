Yepyeni bir şarkı

Farklı tarzıyla kaliteli müziği kendine yaşam felsefesi olarak belirleyen Evrencan Gündüz yeni teklisi Sen de İnanma'yı 2 Nisan'da dinleyici ile buluşturuyor. Evrencan Gündüz'ün çevresinde tanık olduğu aşk hikayelerinden esinlenerek yazdığı şarkı seven kalpleri her şeye hazır olmaya çağırıyor…

Herkes onu Asım Can Gündüz'ün oğlu olarak tanımış olsa da Evrencan Gündüz çoktan kendine özgü bir müzik tarzı yarattı. Sahnede bitmek tükenmek bilmeyen enerjisiyle kitleleri kucaklayan Evrencan Gündüz sadece canlı performanslarıyla değil 2017'den bu yana yayınladığı şarkılarla da kendisine hatırı sayılır bir hayran kitlesi edindi. 25 yaşındaki müzisyen uzun bir aradan sonra 2 Nisan'da bir tekliyle karşımıza çıkıyor: Sen de İnanma! Evrencan Gündüz, sözü ve bestesi kendisine ait olan şarkının prodüktörlüğünü de üstlendi. Düzenlemesine ise Selen Kesova ve Ege Cengiz ile imza attılar. Şarkıyı 2013 yılında 17 yaşında ve kalbi heyecan doluyken yazdığını söyleyen Evrencan Gündüz Sen de İnanma'nın hikayesini şöyle anlatıyor:

"Aşık olmak, sevmek gibi kavramları daha yeni deneyimlediğim bir dönemden geçiyordum. Etrafımdaki aşk hikayeleri, birbirini çok seven insanlar, sevip de bir türlü olduramayanlar, birbirlerine baktıkça içi gidenler ve benim gözlemleme fırsatı bulduğum o sevgiler, bana bu şarkıyı yazdırdı. Aslında ben bu şarkıyı yaşadıklarıma değil, yaşananlara yazdım. ve yaşanılan her şeye hazır olması gereken bir kalbi anlattım. Birbirine bu kadar bağlı ve bu kadar çok seven iki insan, aslında farkında olmadan birbirlerine ne kadar zarar verebileceklerini anlatıyor Sen de İnanma."

'Sen de İnanma'ya Bünyamin Ermiş yönetiminde çekilen klibin senaryosunu oyuncu Naz Özgülüş yazdı. Mekan olarak ise Evrencan Gündüz'ün doğduğu, çocukluğunun geçtiği Yeldeğirmeni, Kadıköy ve Moda sahili ile Beykoz kullanıldı. Klip birbirine çok aşık oldukları halde, yollarının kesişmesine rağmen bir araya gelemeyen, karşılaşamayan, kavuşamayan bir kadınla bir erkeğin hikayesini anlatıyor. Kalpleri bir olsa da bedenleri kavuşamıyor, birbirlerini teğet geçiyorlar.

EVRENCAN GÜNDÜZ

9 yaşında piyano derslerine başlayan Evrencan Gündüz 13 yaşında blues müziğe hayran olup 14 yaşında klasik gitar, 15 yaşında elektro gitar çalmayı öğrendi. 16 yaşında sokak müzisyeni oldu. Hayran kitlesi büyüdükçe sahnelere adım attı. Evrencan Gündüz ve Uzaylılar adlı beş şarkılık ilk EP'sini 2017 yılında, 2018'de Mevsim Çiçekleri EP'sini, 2019'da ise türkülerimize yeni bir soluk getirdiği Bu Toprakların Sesleri ve Sabah Şarkıları EP'lerini yayınladı. Kendi Akustik Solo programlarının yanı sıra, grubu Uzaylılar ile konser, beste ve albüm çalışmalarına devam etmektedir.

Kaynak: Snob Magazin