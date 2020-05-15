Yenişehir'in kırsal mahallelerinde doğalgaz çalışmaları sürüyor
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Yenişehir'in kırsal mahallelerinde doğalgaz çalışmaları sürüyor

Bursa Yenişehir ilçesinde kırsal mahallerinde doğalgaz çalışması devam ediyor.

Yenişehir'in kırsal mahallelerinde doğalgaz çalışmaları sürüyor
15.05.2020 09:33 | Son Güncelleme: 15.05.2020 09:33

Bursa Yenişehir ilçesinde kırsal mahallerinde doğalgaz çalışması devam ediyor. Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, "Geçtiğimiz yıl Uluköy, Çeltikçi, Karasıl ve Yolören mahallelerimize doğalgaz hattı döşendi. Çardak ve Koyunhisar mahallerine de doğalgaz getiriyoruz" dedi.

Yenişehir'in tamamının doğalgaza kavuşması için çalışmalarını aralıksız sürdüren Yenişehir Belediyesi, kırsal mahallelere de bir bir doğalgaz ulaştırıyor. Geçen yıl Uyuköy, Çeltikçi, Karasıl ve Yolören halkı doğalgaza kavuşurken, önümüzdeki süreçte de Çardak ve Koyunhisar'a doğalgaz hattı çekilmeye başlanacak. Marmaracık Mahallesi'nde doğalgazın gelmesi içinse girişimler başladı.

Konu ile ilgili açıklama yapan Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, "İlçemizin her alanda modern, kalkınmış, sağlıklı, huzurlu bir kent olabilmesi için yatırım ve girişimlerimiz devam etmektedir. Merkez mahallelerimizde olduğu gibi kırsal mahallelerimizde de hiçbir ayrım gözetmeksizin aynı yatırımları gerçekleştiriyor ya da gerçekleştirilmesi adına ciddi girişimlerde bulunuyoruz. İşte böyle girişimlerimiz sonucunda geçtiğimiz yıl Uluköy, Çeltikçi, Karasıl ve Yolören mahallelerimize doğalgaz hattı döşenerek evlere gaz verilmeye başlandı. Kırsalda doğalgaz yatırımlarımızın devam edeceğinin müjdesini vermiştik. Çardak ve Koyunhisar mahallelerimize de doğalgazı getiriyoruz. Medeniyet, konfor ve teknolojiden istifade etmek, her bir vatandaşımızın hakkıdır. Çardak Mahallemizde ana hat alt yapı çalışması tamamlandı. Koyunhisar Mahallemizde ise haziran sonuna kadar tamamlanacak. Ana hatların tamamlanmasının ardından teknik testler yapılıp abone bağlantıları gerçekleştirilip gaz verilmeye başlanacak. Doğalgaz yetkilileri ile yaptığım görüşmelerde Koyunhisar'dan sonra uç bırakmalarını istemiştik. Amacımız o bölgede tek kalan ve büyük bir mahallemiz olan Marmaracık'a gaz bağlantısının gerçekleşmesi idi. Konuyu firma yetkililerine ilettik. Yatırım planına alınması yönünde talebimiz oldu. İnşallah önümüzdeki süreçte Marmaracık Mahallesine de gaz bağlantısı gerçekleştirilecek. Gönülde Yenişehir varsa hizmet de gönülden olacaktır. Gönülden hizmet, kesintisiz hizmet ve herkes için hizmet" şeklinde konuştu.

Ayrıca Yenişehir esnafı ile de belediye binasında görüşen Davut Aydın, "Salgın sürecinde fırsatçılığa ve fırsatçılara izin verilmemesi oldukça önemlidir. Bizler Belediye olarak esnafımızın arkasında duruyoruz, sizler de fırsatçılara müsaade etmeyin ve vatandaşımıza hizmet edilsin. Böylelikle Yenişehir esnafı ile halkı bütünleşsin, Yenişehir kazansın, hepimiz kazanalım" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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