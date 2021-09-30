Yenişehir'deki semt pazarları onarıldı
AA / Serkan Avci - Haberler | Güncel
Mersin'in Yenişehir ilçesindeki semt pazarlarında bakım ve onarım çalışması yapıldı.
Mersin'in Yenişehir ilçesindeki semt pazarlarında bakım ve onarım çalışması yapıldı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince semt pazarlarındaki tadilat çalışmaları devam ediyor.
Bu kapsamda, son olarak Bahçelievler ve Eğriçam mahallelerindeki kapalı semt pazarlarının çatıları onarıldı, elektrik sisteminin bakımı yapıldı.
Ekipler, çalışmalarda semt pazarlarındaki arızaları da giderdi.
AA / Serkan Avci - Son Dakika Haberleri