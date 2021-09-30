Yenişehir'deki semt pazarları onarıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yenişehir'deki semt pazarları onarıldı

AA / Serkan Avci - Haberler | Güncel
Yenişehir'deki semt pazarları onarıldı

Mersin'in Yenişehir ilçesindeki semt pazarlarında bakım ve onarım çalışması yapıldı.

Mersin'in Yenişehir ilçesindeki semt pazarlarında bakım ve onarım çalışması yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince semt pazarlarındaki tadilat çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, son olarak Bahçelievler ve Eğriçam mahallelerindeki kapalı semt pazarlarının çatıları onarıldı, elektrik sisteminin bakımı yapıldı.

Ekipler, çalışmalarda semt pazarlarındaki arızaları da giderdi.

AA / Serkan Avci - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sezai Temelli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Esra Erol Müge Anlı Özge Özder Acun Ilıcalı
Spor Mehmet Topal Mustafa Denizli Arda Kardeşler
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mimar Sinan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Yenişehir'deki semt pazarları onarıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.09.2021 16:07:41. #1.17#