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Yenişehir'de "Umut" sergisi açılıyor

Yenişehir'de
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Mersin Yenişehir Belediyesinin bir yıl önce kente kazandırdığı Yenişehir Belediyesi Ahmet Yeşil Sanat Galerisi ve Yenişehir Belediyesi Sanat Galerisi'nde yeni bir sergi daha sanatseverlerle buluşacak.

Sanatçı Emin Güler'in"Umut Varsa Eğer" adlı kişisel resim sergisi 17 Ocak Pazartesi günü kapılarını açacak.

Kültür ve sanat çalışmalarıyla dikkat çeken Mersin Yenişehir Belediyesi, kurduğu modern sanat galerilerinde Mersinli sanatseverleri sergilerle buluşturmaya devam ediyor.Bir yıl içerisinde 2 kişisel ve 4 karma sergiye ev sahipliği yapan Yenişehir Belediyesinin sanat galerileri, son olarak sanatçı Emin Güler'in"Umut Varsa Eğer" adlı kişisel resim sergisini sanatseverlerle buluşturacak.

Anadolu'nun umut kavramıyla olan sınırsız bağını eserlerinde işleyen sanatçı Emin Güler'in sergisi 17 Ocak Pazartesi günü saat 17.30'da kapılarını açacak.

Sergi 17 Şubat tarihine kadar sanatseverler tarafından gezilebilecek.

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