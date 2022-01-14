Yenişehir'de "Umut" sergisi açılıyor

Sanatçı Emin Güler'in"Umut Varsa Eğer" adlı kişisel resim sergisi 17 Ocak Pazartesi günü kapılarını açacak.

Kültür ve sanat çalışmalarıyla dikkat çeken Mersin Yenişehir Belediyesi, kurduğu modern sanat galerilerinde Mersinli sanatseverleri sergilerle buluşturmaya devam ediyor.Bir yıl içerisinde 2 kişisel ve 4 karma sergiye ev sahipliği yapan Yenişehir Belediyesinin sanat galerileri, son olarak sanatçı Emin Güler'in"Umut Varsa Eğer" adlı kişisel resim sergisini sanatseverlerle buluşturacak.

Anadolu'nun umut kavramıyla olan sınırsız bağını eserlerinde işleyen sanatçı Emin Güler'in sergisi 17 Ocak Pazartesi günü saat 17.30'da kapılarını açacak.

Sergi 17 Şubat tarihine kadar sanatseverler tarafından gezilebilecek.

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