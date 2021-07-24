Yenişehir'de bamya hasadı başladı

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde bamya hasadına başlayan üretici fiyatlardan memnun.Kırsal Karacaahmet Mahallesi'nde hasada başlayan çiftçiler, kırağı yağıncaya kadar hasada devam ediyor.

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde bamya hasadına başlayan üretici fiyatlardan memnun.

Kırsal Karacaahmet Mahallesi'nde hasada başlayan çiftçiler, kırağı yağıncaya kadar hasada devam ediyor.

Yaklaşık 50 yıldır bamya üretilen mahallede 3'üncü kuşak bamya yetiştiren Tuğba Sayın, dedesinin bamya üretimine 40 yıl önce başladığını, kendisinin de bu geleneği sürdürdüğünü söyledi.

Aynı zamanda üniversite eğitimine devam eden Sayın, köylerinde yetişen bamyaların haklı şöhreti olduğunu belirterek, "Her yerde bamya yetişebilir ama bizim bamyalarımız susuz şekilde büyür, hasadı olur. Susuz bamyaların boyları küçük olur ve sulamadığı için kararma yapmaz. Oldukça lezzetlidir ve özellikle kış için aylarına tüketilmek üzere tercih edilir." diye konuştu.

Bamyaları satmakta zorlanmadıklarını dile getiren Sayın, "Bamyaları toptan ve pazarlarda perakende olarak satıyoruz. Hatta evimize kadar gelerek alanlar oluyor. Bamyaları perakende olarak 25 ile 30 lira arasında satıyoruz." dedi.

Sayın, bamya sezonunun yaklaşık 4 ay sürdüğünü de sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuran Bıçak