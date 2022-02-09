Yenişehir Belediyesinden "nöbetçi kütüphane"

İçerisinde EBA destek noktasının da bulunduğu ve görme engelli bireyler için sesli kitap imkânı sunan Ülkü Ongun Kütüphanesi, hafta içi 17.00 ile 23.00, hafta sonu ise 10.00 ile 16.00 saatleri arasında da açık olacak.

Mersin Yenişehir Belediyesi, geçtiğimiz yıl hizmete açtığı Ülkü Ongun Kütüphanesi'nde yeni bir uygulamaya imza attı ve "nöbetçi kütüphane" uygulamasını başlattı. Uygulama sayesinde öğrenciler ve yetişkinler hafta içi mesai saatleri sonrasında ve hafta sonlarında da kütüphanenin tüm hizmetlerinden faydalanabilecek. 18 yaşın altındaki öğrenciler de velilerinden izin almak kaydıyla akşam saatlerinde kütüphaneden yararlanabilecek.

Yenişehir Belediyesi Akademi binasındaki kütüphaneden hâlihazırda yüzlerce öğrenci faydalanıyor. Ücretsiz internet erişimi, EBA destek noktası ve sesli kitap hizmeti sunan ayrıca öğrencilerin proje ve ödev çıktılarını alabildiği, bilgisayarlarını kullanabildiği Ülkü Ongun Kütüphanesi bundan sonra hafta içi 17.00 ile 23.00, hafta sonu ise 10.00 ile 16.00 saatleri arasında da açık olacak. Böylece öğrenciler kütüphaneden daha uzun süre yararlanabilecek.Nöbetçi kütüphane uygulamasından yararlanmak isteyenler, nöbetçi kütüphane üyeliği başvurusu yapacak ve akşam saatlerinde kütüphaneyi kullanabilecek. 18 yaşından küçük öğrenciler de, velilerinin yazılı izni olması kaydıyla nöbetçi kütüphane üyeliği yapacak ve mesai saatleri dışında kütüphane hizmetlerinden yararlanabilecek.Ülkü Ongun Kütüphanesi, Edip Buran Kapalı Spor Salonu güneyinde bulunan Yenişehir Belediyesi Akademi binasında hizmet veriyor.

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