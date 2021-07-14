Yenişehir Belediyesi çalışanlarından 'mavi kurdele' kampanyasına destek
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Yenişehir Belediyesi çalışanlarından 'mavi kurdele' kampanyasına destek

Yenişehir Belediyesi çalışanlarından 'mavi kurdele' kampanyasına destek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Mersin'in merkez ilçe Yenişehir Belediyesi çalışanları, 'çocuklar için mavi kurdele tak' kampanyasına destek verdi.

Mersin'in merkez ilçe Yenişehir Belediyesi çalışanları, 'çocuklar için mavi kurdele tak' kampanyasına destek verdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, UCİM Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği tarafından, 'çocuk istismarı ile mücadele ve farkındalık haftası' kapsamında başlatılan 'çocuklar için mavi kurdele tak' kampanyasına destek vermek amacıyla, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, birim müdürleri ve belediye çalışanları mavi kurdele takarak çocuk istismarına 'hayır' dediler. - MERSİN

Yenişehir Belediyesi çalışanlarından 'mavi kurdele' kampanyasına destek
Yenişehir Belediyesi çalışanlarından 'mavi kurdele' kampanyasına destek
Yenişehir Belediyesi çalışanlarından 'mavi kurdele' kampanyasına destek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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