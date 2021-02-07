Yenişehir Belediye Başkanı Beşikci'den kısıtlama sürecinde taksicilere ziyaret
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Yenişehir Belediye Başkanı Beşikci'den kısıtlama sürecinde taksicilere ziyaret

07.02.2021 12:15 | Son Güncelleme: 07.02.2021 12:18
Yenişehir Belediye Başkanı Beşikci'den kısıtlama sürecinde taksicilere ziyaret

Diyarbakır Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, salgın nedeniyle kısıtlama uygulanan hafta sonunda mesailerine devam eden taksicilerle bir araya geldi, sorun ve taleplerini dinledi.

Diyarbakır Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, salgın nedeniyle kısıtlama uygulanan hafta sonunda mesailerine devam eden taksicilerle bir araya geldi, sorun ve taleplerini dinledi.

İlçede yapılan çalışmalarla ilgili incelemelerini sürdüren Beşikci, Üçkuyular Mahallesindeki taksicilerle bir araya geldi.

Yoğun ilgisiyle karşılanan Beşikci, taksicilerin salgın nedeniyle karşılaştıkları sorun ve sıkıntılar ile ilçede ulaşımla ilgili yapılan ve yapılması istenen hizmetlerle ilgili görüştü.

Kısıtlama günlerinde bile mesailerine devam eden taksici esnafının her zaman yanında olduklarını ifade eden Beşikci, şunları kaydetti:

"Taksici esnafımız hafta sonu, tatil demeden 24 saat hizmet vermektedir. Gerektiğinde taksi duraklarında uyuyarak kar kış demeden milletimize, ülkemize hizmet eden taksici esnafımıza, şoförlerimize müteşekkiriz. Onların sorunlarını çözmeye, yanlarında olmaya devam ediyoruz. İlçemizde geçtiğimiz yıl alt yapı çalışmalarını iyileştirmek adına da 150 bin metrekare kilitli parke taşı, 80 bin ton sıcak asfalt, 35 kilometre yeni yol ve 7,5 kilometre kaldırım çalışması tamamlandı. 2021'de yatırım bütçemizle hayata geçireceğimiz projelerle ilçemizde daha konforlu yollar oluşturacağız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Namlı

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